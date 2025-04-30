Женщин отправляют в армию, чтобы прикрыть мужчин от мобилизации, — гендерный советник ВСУ

Гендерный советник Вооруженных сил Украины Оксана Григорьева рассказала о случаях несправедливости в отношении женщин, которые добровольно мобилизовались или являются профессиональными военными. Кроме того, бывают случаи, когда женщин отправляют служить, чтобы уберечь мужа от призыва.

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О женщинах в Силах обороны и о проблемах с равенством прав и возможностей гендерный советник ВСУ Оксана Григорьева рассказала медиа NV.

Во время интервью Григорьеву спросили, нужна ли мобилизация женщин. По ее мнению, мобилизация женщин в современной Украине — это "политический вопрос" и "общество к этому не готово". После этого советник отметила, что ее удивляют улицы, на которых она видит мужчин призывного возраста, и не верится, что они все забронированы. Чиновница рассказала о способах, которыми некоторые мужчины уберегаются от призыва. Кто-то — сидит дома три года и не выходит на улицу, кто-то — "покупает" инвалидность, кто-то — пытается отобрать детей у матерей. Один из примеров — когда женщин заставляют мобилизоваться с мыслью, что ее не отправят на передовую, а так — муж спасется, говорится в интервью.

"В некоторых семьях женщину могут отправлять в армию ее родственники, например, свекровь, для того, чтобы муж, маменькин сынок, оставался дома с детьми. Аргументируют это тем, что ты женщина, тебя же не отправят на штурм, а его могут убить на войне", — сказала Григорьева.

Чиновница рассказала журналистам о проблемах женщин в ВСУ и страхе некоторых мужчин перед словом "гендер". Григорьева объяснила, что "гендер" — это роль, которую человек играет в обществе, и этого понятия политикам не следует бояться. По ее словам, чтобы провести через Раду важные законопроекты, приходилось применять эвфемизмы о "равных правах и возможностях".

Уполномоченная озвучила некоторые проблемы, с которыми встречаются женщины в армии. Например, добровольцы, которые пришли в армию в 2022 году и качественно воюют, до сих пор находятся на низших ступенях, тогда как их побратимы уже комбриги. Кроме того, есть проблемы в семьях, где женщина имеет профессиональное военное образование, служит в армии, и муж — также военный, но мобилизованный. В таком случае женщине приходится увольняться для ухода за детьми, поскольку для мужчин такая причина не предусмотрена, сказала Григорьева. Кроме того, есть жалобы на домогательства и дискриминацию.

"К сожалению, мы не можем обнародовать цифры [о количестве женщин в ВСУ]. Но точно могу сказать, что их количество растет, и сегодня в армии женщины представляют, фактически, все специальности. У нас есть женщины-артиллеристки, операторки БПЛА, наводчицы-операторки различных боевых машин, руководительницы орудий, снайперки. Женщины хорошо разбираются в технике, оперируют любыми видами оружия", — заявила советник.

Женщины в ВСУ — детали

Отметим, 8 марта Минобороны Украины обнародовало данные о женщинах в ВСУ и Силах обороны. Ведомство сообщило, что на передовой находится 5,5 тыс. женщин. Также указывалось, что в армии находится 70 тыс. военнослужащих, и это на 20% больше, чем в 2022 году.

Напоминаем, в мае 2024 года Фокус рассказал, какие пять вариантов службы есть у женщин, которые решили мобилизоваться в ВСУ.