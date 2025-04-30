Жінок відправляють в армію, щоб прикрити чоловіків від мобілізації, — гендерна радниця ЗСУ

Гендерна радниця Збройних сил України Оксана Григор'єва розповіла про випадки несправедливості щодо жінок, які добровільно мобілізувались або є професійними військовими. Крім того, бувають випадки, коли жінок відправляють служити, щоб вберегти чоловіка від призову.

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Про жінок в Силах оборони та про проблеми з рівністю прав та можливостей гендерна радниця ЗСУ Оксана Григор'єва розповіла медіа NV.

Під час інтерв'ю Григор'єву запитали, чи потрібна мобілізація жінок. На її думку, мобілізація жінок в сучасній Україні — це "політичне питання" і "суспільство до цього не готове". Після цього радниця зауважила, що її дивують вулиці, на яких вона бачить чоловіків призовного віку, і не віриться, що вони усі заброньовані. Посадовиця розповіла про способи, якими деякі чоловіки вберігаються від призову. Хтось — сидить вдома три роки й не виходить на вулицю, хтось — "купує" інвалідність, хтось — намагається відібрати дітей у матерів. Один з прикладів — коли жінок примушують мобілізуватись з думкою, що її не відправлять на передову, а так — чоловік врятується, ідеться в інтерв'ю.

"У деяких родинах жінку можуть відправляти у військо її родичі, наприклад, свекруха, для того, щоб чоловік, мамин син, залишався вдома з дітьми. Аргументують це тим, що ти жінка, тебе ж не відправлять на штурм, а його можуть вбити на війні", — сказала Григор'єва.

Посадовиця розповіла журналістам про проблеми жінок в ЗСУ і страх деяких чоловіків перед словом "гендер". Григор'єва пояснила, що "гендер" — це роль, яку людина грає в суспільстві, і цього поняття політикам не слід боятись. З її слів, щоб провести через Раду важливі законопроєкти, доводилось застосовувати евфемізми про "рівні права та можливості".

Уповноважена озвучила деякі проблеми, з якими зустрічаються жінки в армії. Наприклад, доброволиці, які прийшли у військо у 2022 році і якісно воюють, досі перебувають на нижчих щаблях, тоді як їхні побратими вже комбриги. Крім того, є негаразди в сім'ях, де жінка має професійну військову освіту, служить в армії, і чоловік — також військовий, але мобілізований. У такому випадку жінці доводиться звільнятись для догляду за дітьми, оскільки для чоловіків така причина не передбачена, сказала Григор'єва. Крім того, є скарги на домагання та дискримінацію.

"На жаль, ми не можемо оприлюднювати цифри [про кількість жінок в ЗСУ]. Але точно можу сказати, що їх кількість зростає, й сьогодні у війську жінки представляють, фактично, всі спеціальності. У нас є жінки-артилеристки, операторки БПЛА, навідниці-операторки різних бойових машин, керівниці гармат, снайперки. Жінки добре розбираються у техніці, оперують будь-якими видами зброї", — заявила радниця.

Жінки в ЗСУ — деталі

Зазначимо, 8 березня Міноборони України оприлюднило дані про жінок в ЗСУ та Силах оборони. Відомство повідомило, що на передовій перебуває 5,5 тис. жінок. Також вказувалось, що у війську перебуває 70 тис. військовослужбовиць, і це на 20% більше, ніж у 2022 році.

Нагадуємо, у травні 2024 року Фокус розповів, які п'ять варіантів служби є у жінок, які вирішили мобілізуватись в ЗСУ.