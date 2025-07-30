Кабмин одобрил право на отсрочку для еще одной категории граждан: кто не будет подлежать призыву

Кабинет министров Украины поддержал законопроект, который предусматривает отсрочку от мобилизации для еще одной категории военнообязанных. Если проект Закона примет Верховная Рада и подпишет президент, отсрочку от призыва на 12 месяцев получат резервисты, которые уже служили по контракту в возрасте от 18 до 25 лет.

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Законопроект предлагает внести изменения в статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук рассказал, что соответствующий документ был одобрен во время заседания 30 июля.

По словам представителя Кабмина, законопроект предусматривает дополнение статьи 23 новой частью о том, что призыву на военную службу по мобилизации не будут подлежать в течение 12 месяцев некоторые категории военнообязанных и резервисты. Эти изменения будут касаться граждан, которые начали служить по контракту в возрасте от 18 до 25 лет и были уволены по основаниям, которые определяют подпункт "а" пункта 2 и подпункт "ж" пункта 3 части пятой статьи 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Кабмин одобрил законопроект об отсрочке от мобилизации для резервистов Фото: скриншот

Для того, чтобы изменения в Закон вступили в силу, их еще должны одобрить депутаты Верховной Рады и подписать президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, 30 июля СМИ со ссылкой на адвоката юридической компании "Riyako&Partners" Екатерину Анищенко писали, когда украинцам не идти в ТЦК после получения повестки. По ее словам, вручать повестки незаконно гражданам, которые были исключены из воинского учета по состоянию здоровья, а также тем, кто достиг 60-летнего возраста.

29 июля медиа со ссылкой на адвоката Романа Кичко объясняли, как будет работать "испытательная" бронь от мобилизации, которую предусматривает законопроект №13335.