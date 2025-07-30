Кабмін схвалив право на відстрочку для ще однієї категорії громадян: хто не підлягатиме призову

Кабінет міністрів України підтримав законопроєкт, який передбачає відстрочку від мобілізації для ще однієї категорії військовозобов'язаних. Якщо проєкт Закону ухвалить Верховна Рада і підпише президент, відстрочку від призову на 12 місяців отримають резервісти, які вже служили за контрактом у віці від 18 до 25 років.

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Законопроєкт пропонує внести зміни до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук розповів, що відповідний документ був схвалений під час засідання 30 липня.

За словами представника Кабміну, законопроєкт передбачає доповнення статті 23 новою частиною про те, що призову на військову службу під час мобілізації не підлягатимуть протягом 12 місяців деякі категорії військовозобов'язані та резервісти. Ці зміни стосуватимуться громадян, які почали служити за контрактом у віці від 18 до 25 років і були звільнені за підставами, які визначають підпункт "а" пункту 2 та підпункт "ж" пункту 3 частини пʼятої статті 26 Закону України "Про військовий обовʼязок і військову службу".

Кабмін схвалив законопроєкт про відстрочку від мобілізації для резервістів Фото: скриншот

Для того, щоб зміни до Закону набули чинності, їх іще мають схвалити депутати Верховної Ради та підписати президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 30 липня ЗМІ з посиланням на адвокатку юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерину Аніщенко писали, коли українцям не йти до ТЦК після отримання повістки. За її словами, вручати повістки незаконно громадянам, які були виключені з військового обліку за станом здоров'я, а також тим, хто досяг 60-річного віку.

29 липня медіа з посиланням на адвоката Романа Кичко пояснювали, як працюватиме "випробовувальна" бронь від мобілізації, яку передбачає законопроєкт №13335.