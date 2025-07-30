Мобілізація в Україні: кому можна не йти до ТЦК після отримання повістки

До ТЦК можуть не йти ті, хто був повністю виключений з військового обліку за станом здоров'я або по досягненню віку 60 років, оскільки подальше проходження ВЛК і мобілізація не є законним рішенням, говорить адвокатка Катерина Аніщенко.

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В Україні військовозобов'язані можуть отримувати повістки як особисто, так і поштою. З'являтися за цими повістками обов'язково, але є випадки, коли цього можна і не робити. Про такі виключення у коментарі РБК-Україна розповіла адвокатка юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко.

З її слів, до ТЦК можуть не йти ті, хто був повністю виключений з військового обліку за станом здоров'я або по досягненню віку 60 років, оскільки подальше проходження ВЛК і мобілізації не є законним рішенням.

"Так, виключеним з обліку теоретично також можуть вручати повістки. Але я вважаю, це не законно. Перегляд цього статусу не передбачає жоден нормативно-правовий документ", – сказала адвокатка.

Водночас вона зауважила, що така категорія громадян має отримати про це відповідний документ, за яким все одно потрібно особисто прийти до військкомату. Такий документ допоможе уникнути ситуацій із врученням повістки і спробою відправити на проходження ВЛК.

Посилення мобілізації: в чому різниця між виключений і знятий з обліку

Виключення з військового обліку – це остаточна процедура, яка повністю позбавляє людину статусу військовозобов’язаного.

Основними підставами для цього є:

смерть, визнання в установленому законом порядку безвісно відсутніми, оголошення померлими;

визнання непридатними до військової служби відповідно до висновку військово-лікарської комісії;

припинення громадянства України;

досягнення граничного віку — 60 років.

Придатність до військової служби визначається на підставі медичних оглядів. Якщо людина визнається непридатною до військової служби, військовослужбовець отримує відповідну медичну довідку та витяг з наказу про звільнення з лав ЗСУ.

Зняття з обліку – тимчасове. Людину виключають зі списків конкретного ТЦК, скажімо, через зміну місця реєстрації. Після усунення причин особа знову має стати на облік вже у іншому ТЦК та СП.

Для виключення з військового обліку потрібно подати заяву до ТЦК та СП. Разом з нею необхідно вказати підставу для виключення з обліку та надати всі відповідні підтверджуючі документи. Після цього ТЦК видає наказ про виключення з обліку, який передається до військової частини, де знаходиться військовослужбовець.

Нагадаємо, що загальну мобілізацію в Україні продовжили до 5 листопада, але призов наступного місяця загрожуватиме не всім. У деяких випадках чоловіка можуть забрати у військо вже з 18 років, і окремі категорії громадян є пріоритетними для командування.

Раніше адвокатка Катерина Аніщенко пояснила, як відбувається мобілізація чоловіків від 55 років і куди їх направляють служити.