Мобілізація 2025: кого призвуть з 1 серпня у першу чергу і як зараз вручають повістки

Загальну мобілізацію в Україні продовжили до 5 листопада, але призов наступного місяця загрожуватиме не всім. У деяких випадках чоловіка можуть забрати у військо вже з 18 років, і окремі категорії громадян є пріоритетними для командування.

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Загальні правила мобілізації в Україні залишаться у серпні незмінними. Військовозобов’язаними вважаються чоловіки віком від 18 до 60 років, але законодавством передбачена низка нюансів. Про них йдеться у матеріалі "Еспресо" від 28 липня.

Мобілізація в Україні: кому загрожує призов з 1 серпня

Мобілізувати зможуть чоловіків віком від 25 до 60 років, які:

відповідають вимогам до стану здоров’я, тобто були визнані ВЛК придатними до служби;

не мають відстрочки від мобілізації;

не входять до числа заброньованих критичними підприємствами працівників.

Окрім того, можуть призвати й українців віком 18-25 років, але лише якщо такий чоловік є офіцером запасу (наприклад, після так званої військової кафедри) або раніше проходив строкову службу. Граничний вік незмінний — 60 років.

Добровільно мобілізуватись можуть:

жінки віком до 60 років, придатні за станом здоров’я;

чоловіки віком від 18 до 25 років, які не служили як строковики й не є офіцерами запасу — на контрактну службу;

особи з інвалідністю та ті, хто має право на відстрочку з сімейних обставин.

Мобілізація в Україні: кого призвуть у першу чергу

Пріоритетом для командування залишаються люди з бойовим досвідом — штурмовики, артилеристи тощо. Наступна категорія, яка становить більший інтерес для комплектування армії — це спеціалісти з різних сфер, наприклад водії, IT-спеціалісти й зв'язківці.

Мобілізація проводиться не лише для того, щоб наповнювати безпосередньо передову. Також один з можливих напрямків службу — це робота у штабі.

Однак, як пояснював минулого року начальник сектору оборонно-мобілізаційної роботи Сумського обласного ТЦК Сергій Монукало, у військовозобов’язаних віком до 45 років вищі шанси потрапити у штурмові підрозділи. Старших мобілізованих скеровують у підрозділи забезпечення, артилерію, інженерні війська та інші компоненти Сил оборони.

Мобілізація в Україні: правила вручення повісток

Речниця Черкаського обласного ТЦК Аліна Кривошея пояснила, що за законом повістку мають вручати не лише працівники військкоматів, а також і органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ і організацій, в тому числі закладів освіти. При цьому місце для вручення повістки не передбаченого, тому дати її можуть у будь-якому громадському місці, на блокпості або за адресою проживання військовозобов’язаного.

Закон вимагає, щоб громадяни у віці 18-60 років завжди мали при собі військово-обліковий документ і показували його на вимогу співробітника ТЦК, поліціянта або прикордонника. При цьому перевірка документів проводиться з фото- та відеофіксацією.

Представники ТЦК зобов’язані на вимогу представлятись і показувати службові посвідчення. Повістка, отримана особисто, вважається врученою після того, як чоловік поставить там підпис. Однак з 18 липня минулого року повістки також можуть законно відправляти поштою, і тоді вони вважаються врученими навіть в разі відмови від отримання або відсутності людини за адресою проживання. Підпис також не потрібен.

Нагадаємо, адвокатка Катерина Аніщенко пояснила, як відбувається мобілізація чоловіків від 55 років і куди їх направляють служити.

Також юристка розповіла, які категорії громадян можуть отримати відстрочку від мобілізації в Україні й чому лише мати відповідне право — недостатньо.