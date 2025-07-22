Відмова від мобілізації в Україні у 2025 році: законні підстави та порядок оформлення відстрочки

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація військовозобов’язаних чоловіків. Призову підлягають особи віком від 18 до 60 років, які отримують повістки від територіальних центрів комплектування. Проте не всі чоловіки зобов’язані йти до війська — існують законні підстави для відмови від мобілізації.

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Як пояснила адвокатка Катерина Аніщенко з юридичної компанії Riyako&Partners виданню “РБК-Україна”, відмова від мобілізації можлива за наявності передбачених законом підстав для відстрочки або оформленого бронювання.

До категорій, які мають право на відстрочку за статтею 23 закону “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, належать:

особи, заброньовані на час мобілізації та воєнного стану;

чоловіки та жінки, на утриманні яких перебуває троє і більше дітей до 18 років;

люди з інвалідністю або з неповнолітніми дітьми з інвалідністю;

особи, визнані непридатними до військової служби за станом здоров’я і виключені з військового обліку.

Зазначимо, що жінок не призивають примусово — вони можуть служити лише за власним бажанням.

Право на відстрочку від мобілізації: чому важливо офіційно оформити документи

Катерина Аніщенко також розповіла журналістам, що наявність права на відстрочку і її офіційне оформлення — різні речі. Якщо людина лише має право, але не оформлює відстрочку, її можуть мобілізувати. Тому варто легалізувати своє право, щоб уникнути примусового призову.

"Але варто зауважити, що право на відстрочку і належним чином оформлена відстрочка – це для ТЦК юридично різні статуси. Буває так, що у людини є право на відстрочку на законних підставах, але цим правом вона не користується. Якщо є тільки право, то вас можуть мобілізувати, а коли ви вже все оформили, то ні. Тому закликаю своїх клієнтів користуватися цим своїм законним правом і легалізувати своє право на відстрочку", - зазначила експертка.

Легально відмовитися від мобілізації можуть також чоловіки молодші за 25 років та старші за 60. Примусово їх мобілізувати не можуть, якщо тільки вони добровільно не вирішать вступити до ЗСУ. Вищий офіцерський склад може служити до 65 років за власним бажанням.

Раніше Фокус писав, що Федерація роботодавців України звернулася до Мінекономіки, Міноборони та Мінцифри з проханням призупинити призов. Люди подають заявки на броню, але в цей час отримують повістки та вже через кілька днів потрапляють на навчання.

Нагадаємо, що правозахисниця Людмила Денісова попередила, що все більше українців, визнаних непридатними до служби, звертаються до юристів за допомогою. Таких військовозобов’язаних не знімають з обліку, хоча вони мають відповідне право.