Мобілізація в момент бронювання: роботодавці вимагають усунути "лазівку" для ТЦК

Федерація роботодавців України звернулась до Мінекономіки, Міноборони та Мінцифри щодо мораторію на призов громадян. Українці подають заявки на отримання броні й саме в цей момент отримують повістки, а менш ніж за три доби вже перебувають на навчаннях.

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ФРУ вважає за необхідне встановлення мораторію на мобілізацію під час розгляду заявок на бронювання, який на порталі "Дія" триває 72 години. Зазначається, що нині захист працівників на цей час не передбачений. Однак у компаніях помітили, що саме за ці три доби співробітників часто викликають у ТЦК, направляють на навчання та навіть вручають мобілізаційні розпорядження.

Таким чином українці, яких хотіли забронювати від мобілізації, стають військовослужбовцями ще до того, як приходить результат розгляду заявки щодо них. У федерації підкреслили, що тоді це бронювання вже не має практичного застосування, а підприємства втрачають робочі руки, які виконують критично важливі функції.

"Разом з тим, відповідно до частини другої п. 29 Порядку бронювання військовозобов’язаних, які працюють або проходять службу в державних органах, Національній поліції, НАБУ, ДБР, прокуратурі, БЕБ, ДСНС, ДКВС, Службі судової охорони, судах, установах системи правосуддя та органах досудового розслідування, а також на штатних посадах патронатних служб, бронювання здійснюється без урахування вищезгаданого строку", — наголосили у ФРУ.

Роботодавці вважають, що йдеться про дискримінаційні положення, які "створюють нерівність у підході до забезпечення мобілізаційної стійкості". Процедуру бронювання персоналу для органів держвлади у федерації назвали суттєво спрощеною, порівнюючи її з процедурою для приватного сектору.

ФРУ пропонує внести зміни до пункту 29, визначивши, що впродовж 72 годин, потрібних для розгляду списків працівників для бронювання, вказані там військовозобов’язані не підлягають призову й мобілізації.

"Сподіваємось на швидкі державницькі рішення та готові долучитись до напрацювання необхідних змін", — додала пресслужба.

Нагадаємо, наприкінці травня Кабмін дозволив підприємствам, від яких безпосередньо залежить обороноздатність країни, бронювати 100% своїх військовозобов'язаних працівників. У ЗМІ розібрались, які компанії мають відповідний статус і які ще нові правила запровадили в Україні.

ЗС РФ почали регулярно атакувати ТЦК в містах України. Народний депутат Олександр Федієнко розповів, як з огляду на нові загрози зміниться формат роботи військкоматів.