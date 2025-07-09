Мобилизация в момент бронирования: работодатели требуют устранить "лазейку" для ТЦК

Федерация работодателей Украины обратилась в Минэкономики, Минобороны и Минцифры относительно моратория на призыв граждан. Украинцы подают заявки на получение брони и именно в этот момент получают повестки, а менее чем за трое суток уже находятся на учениях.

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ФРУ считает необходимым установление моратория на мобилизацию при рассмотрении заявок на бронирование, который на портале "Дія" длится 72 часа. Отмечается, что сейчас защита работников на это время не предусмотрена. Однако в компаниях заметили, что именно за эти трое суток сотрудников часто вызывают в ТЦК, направляют на обучение и даже вручают мобилизационные распоряжения.

Таким образом украинцы, которых хотели забронировать от мобилизации, становятся военнослужащими еще до того, как приходит результат рассмотрения заявки по ним. В федерации подчеркнули, что тогда это бронирование уже не имеет практического применения, а предприятия теряют рабочие руки, которые выполняют критически важные функции.

"Вместе с тем, согласно части второй п. 29 Порядка бронирования военнообязанных, которые работают или проходят службу в государственных органах, Национальной полиции, НАБУ, ГБР, прокуратуре, БЭБ, ГСЧС, ГУВД, Службе судебной охраны, судах, учреждениях системы правосудия и органах досудебного расследования, а также на штатных должностях патронатных служб, бронирование осуществляется без учета вышеупомянутого срока", — отметили в ФРУ.

Работодатели считают, что речь идет о дискриминационных положениях, которые "создают неравенство в подходе к обеспечению мобилизационной устойчивости". Процедуру бронирования персонала для органов госвласти в федерации назвали существенно упрощенной, сравнивая ее с процедурой для частного сектора.

ФРУ предлагает внести изменения в пункт 29, определив, что в течение 72 часов, необходимых для рассмотрения списков работников для бронирования, указанные там военнообязанные не подлежат призыву и мобилизации.

"Надеемся на быстрые государственные решения и готовы приобщиться к наработке необходимых изменений", — добавила пресс-служба.

Напомним, в конце мая Кабмин разрешил предприятиям, от которых напрямую зависит обороноспособность страны, бронировать 100% своих военнообязанных работников. В СМИ разобрались, какие компании имеют соответствующий статус и какие еще новые правила ввели в Украине.

ВС РФ начали регулярно атаковать ТЦК в городах Украины. Народный депутат Александр Федиенко рассказал, как ввиду новых угроз изменится формат работы военкоматов.