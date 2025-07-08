Россия атакует ТЦК: военкоматы станут мобильными и децентрализованными, — нардеп (видео)

ВС РФ начали наносить регулярные удары по ТЦК в мирных городах Украины. Народный депутат Александр Федиенко предупредил, что надеяться на прекращение этих атак не следует, однако Украина имеет решение.

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"Россия и дальше будет пытаться терроризировать. Неважно, что это будет — ТЦК, МЧС (в 2012 году было реорганизовано в ГСЧС — ред.), скорая помощь", — подчеркнул он в эфире телеканала "Киев" 8 июля.

По его словам, россияне просто пытаются уничтожить Украину, и им неважно, жертвами станут дети или гражданские люди. Однако украинцы уже научились жить в состоянии войны, в том числе научились децентрализации государственных учреждений.

"ТЦК будут, как говорится, разветвлять, [они будут] децентрализованы. Где-то будет происходить один прием, где-то будет происходить другой прием, если это нужно", — сообщил Федиенко.

Он рассказал, что теперь в большинство ТЦК перейдут на "мобильно-передвижной элемент работы" с украинцами. Скоплений людей в одном месте допускать не будут.

"Как раньше, знаете, те огромные очереди военнообязанных, гражданских были под ТЦК. Этого уже, я надеюсь, точно не будет", — отметил парламентарий.

Он проинформировал, что также усилится работа военкоматов в цифровом формате. Политик напомнил, что все данные уже есть в системе "Оберіг".

"Россияне, которые привыкли работать в бумажной форме, в картотеках, почему-то забыли, что Украина — давно оцифрованная страна", — добавил Федиенко.

Напомним, представитель Сухопутных войск Виталий Саранцев также сообщал, что из-за российских атак ТЦК могут изменить формат работы и предоставлять больше услуг дистанционно. В частности, появится новый функционал в приложении "Резерв+".

Только за 8 дней ВС РФ нанесли пять ударов по украинским военкоматам. Фокус собрал все, что известно о последних атаках, в одном материале.