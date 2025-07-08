Росія атакує ТЦК: військкомати стануть мобільними та децентралізованими, — нардеп (відео)

ЗС РФ почали завдавати регулярних ударів по ТЦК у мирних містах України. Народний депутат Олександр Федієнко попередив, що сподіватись на припинення цих атак не слід, однак Україна має рішення.

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"Росія і далі буде намагатись тероризувати. Неважливо, що це буде — ТЦК, МНС (у 2012 році було реорганізоване у ДСНС — ред.), швидка допомога", — наголосив він в ефірі телеканалу "Київ" 8 липня.

З його слів, росіяни просто намагаються знищити Україну, і їм неважливо, жертвами стануть діти чи цивільні люди. Однак українці вже навчилися жити у стані війни, в тому числі навчились децентралізації державних установ.

"ТЦК будуть, як то кажуть, розгалужувати, [вони будуть] децентралізовані. Десь буде відбуватися один прийом, десь буде відбуватися інший прийом, якщо це потрібно", — повідомив Федієнко.

Він розповів, що тепер у більшість ТЦК перейдуть на "мобільно-пересувний елемент роботи" з українцями. Скупчень людей в одному місці допускати не будуть.

"Як раніше, знаєте, оті величезні черги військовозобов’язаних, цивільних були під ТЦК. Цього вже, я сподіваюсь, точно не буде", — зауважив парламентар.

Він проінформував, що також посилиться робота військкоматів у цифровому форматі. Політик нагадав, що всі дані вже є у системі "Оберіг".

"Росіяни, які звикли працювати в паперовій формі, в картотеках, чомусь забули, що Україна — давно оцифрована країна", — додав Федієнко.

Нагадаємо, речник Сухопутних військ Віталій Саранцев також повідомляв, що через російські атаки ТЦК можуть змінити формат роботи й надавати більше послуг дистанційно. Зокрема, з’явиться новий функціонал у застосунку "Резерв+".

Лише за 8 днів ЗС РФ завдали п’ять ударів по українських військкоматах. Фокус зібрав усе, що відомо про останні атаки, в одному матеріалі.