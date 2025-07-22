Отказ от мобилизации в Украине в 2025 году: законные основания и порядок оформления отсрочки

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация военнообязанных мужчин. Призыву подлежат лица в возрасте от 18 до 60 лет, которые получают повестки от территориальных центров комплектования. Однако не все мужчины обязаны идти в армию — существуют законные основания для отказа от мобилизации.

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Как объяснила адвокат Екатерина Анищенко из юридической компании Riyako&Partners изданию "РБК-Украина", отказ от мобилизации возможен при наличии предусмотренных законом оснований для отсрочки или оформленного бронирования.

К категориям, которые имеют право на отсрочку по статье 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", относятся:

лица, забронированные на время мобилизации и военного положения;

мужчины и женщины, на содержании которых находится трое и более детей до 18 лет;

люди с инвалидностью или с несовершеннолетними детьми с инвалидностью;

лица, признанные непригодными к военной службе по состоянию здоровья и исключенные с воинского учета.

Отметим, что женщин не призывают принудительно — они могут служить только по собственному желанию.

Право на отсрочку от мобилизации: почему важно официально оформить документы

Екатерина Анищенко также рассказала журналистам, что наличие права на отсрочку и ее официальное оформление — разные вещи. Если человек только имеет право, но не оформляет отсрочку, его могут мобилизовать. Поэтому стоит легализовать свое право, чтобы избежать принудительного призыва.

"Но стоит заметить, что право на отсрочку и должным образом оформленная отсрочка — это для ТЦК юридически разные статусы. Бывает так, что у человека есть право на отсрочку на законных основаниях, но этим правом он не пользуется. Если есть только право, то вас могут мобилизовать, а когда вы уже все оформили, то нет. Поэтому призываю своих клиентов пользоваться этим своим законным правом и легализовать свое право на отсрочку", — отметила эксперт.

Легально отказаться от мобилизации могут также мужчины моложе 25 лет и старше 60. Принудительно их мобилизовать не могут, если только они добровольно не решат вступить в ВСУ. Высший офицерский состав может служить до 65 лет по собственному желанию.

Ранее Фокус писал, что Федерация работодателей Украины обратилась к Минэкономики, Минобороны и Минцифры с просьбой приостановить призыв. Люди подают заявки на броню, но в это время получают повестки и уже через несколько дней попадают на учебу.

Напомним, что правозащитница Людмила Денисова предупредила, что все больше украинцев, признанных непригодными к службе, обращаются к юристам за помощью. Таких военнообязанных не снимают с учета, хотя они имеют соответствующее право.