Мобилизация 2025: кого призовут с 1 августа в первую очередь и как сейчас вручают повестки

Всеобщую мобилизацию в Украине продлили до 5 ноября, но призов в следующем месяце будет угрожать не всем. В некоторых случаях мужчину могут забрать в армию уже с 18 лет, и отдельные категории граждан являются приоритетными для командования.

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Общие правила мобилизации в Украине останутся в августе неизменными. Военнообязанными считаются мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, но законодательством предусмотрен ряд нюансов. О них говорится в материале "Эспрессо" от 28 июля.

Мобилизация в Украине: кому грозит призыв с 1 августа

Мобилизовать смогут мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, которые:

соответствуют требованиям к состоянию здоровья, то есть были признаны ВВК годными к службе;

не имеют отсрочки от мобилизации;

не входят в число забронированных критическими предприятиями работников.

Кроме того, могут призвать и украинцев в возрасте 18-25 лет, но только если такой человек является офицером запаса (например, после так называемой военной кафедры) или ранее проходил срочную службу. Предельный возраст неизменен — 60 лет.

Добровольно мобилизоваться могут:

женщины в возрасте до 60 лет, пригодные по состоянию здоровья;

мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, которые не служили как срочники и не являются офицерами запаса — на контрактную службу;

лица с инвалидностью и те, кто имеет право на отсрочку по семейным обстоятельствам.

Мобилизация в Украине: кого призовут в первую очередь

Приоритетом для командования остаются люди с боевым опытом — штурмовики, артиллеристы и тому подобное. Следующая категория, которая представляет больший интерес для комплектования армии — это специалисты из разных сфер, например водители, IT-специалисты и связисты.

Мобилизация проводится не только для того, чтобы наполнять непосредственно передовую. Также одно из возможных направлений службы — это работа в штабе.

Однако, как объяснял в прошлом году начальник сектора оборонно-мобилизационной работы Сумского областного ТЦК Сергей Монукало, у военнообязанных в возрасте до 45 лет выше шансы попасть в штурмовые подразделения. Старших мобилизованных направляют в подразделения обеспечения, артиллерию, инженерные войска и другие компоненты Сил обороны.

Мобилизация в Украине: правила вручения повесток

Пресс-секретарь Черкасского областного ТЦК Алина Кривошея объяснила, что по закону повестку должны вручать не только работники военкоматов, а также и органы местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений и организаций, в том числе учебных заведений. При этом место для вручения повестки не предусмотрено, поэтому дать ее могут в любом общественном месте, на блокпосте или по адресу проживания военнообязанного.

Закон требует, чтобы граждане в возрасте 18-60 лет всегда имели при себе военно-учетный документ и показывали его по требованию сотрудника ТЦК, полицейского или пограничника. При этом проверка документов проводится с фото- и видеофиксацией.

Представители ТЦК обязаны по требованию представляться и показывать служебные удостоверения. Повестка, полученная лично, считается врученной после того, как человек поставит там подпись. Однако с 18 июля прошлого года повестки также могут законно отправлять по почте, и тогда они считаются врученными даже в случае отказа от получения или отсутствия человека по адресу проживания. Подпись также не требуется.

Напомним, адвокат Екатерина Анищенко объяснила, как происходит мобилизация мужчин от 55 лет и куда их направляют служить.

Также юрист рассказала, какие категории граждан могут получить отсрочку от мобилизации в Украине и почему только иметь соответствующее право — недостаточно.