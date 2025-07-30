Мобилизация в Украине: кому можно не идти в ТЦК после получения повестки

В ТЦК могут не идти те, кто был полностью исключен с воинского учета по состоянию здоровья или по достижению возраста 60 лет, поскольку дальнейшее прохождение ВВК и мобилизация не является законным решением, говорит адвокат Екатерина Анищенко.

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В Украине военнообязанные могут получать повестки как лично, так и по почте. Появляться по этим повесткам обязательно, но есть случаи, когда этого можно и не делать. О таких исключениях в комментарии РБК-Украина рассказала адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко.

По ее словам, в ТЦК могут не идти те, кто был полностью исключен с воинского учета по состоянию здоровья или по достижению возраста 60 лет, поскольку дальнейшее прохождение ВВК и мобилизации не является законным решением.

"Да, исключенным из учета теоретически также могут вручать повестки. Но я считаю, это не законно. Пересмотр этого статуса не предусматривает ни один нормативно-правовой документ", — сказала адвокат.

В то же время она отметила, что такая категория граждан должна получить об этом соответствующий документ, за которым все равно нужно лично прийти в военкомат. Такой документ поможет избежать ситуаций с вручением повестки и попыткой отправить на прохождение ВВК.

Усиление мобилизации: в чем разница между исключен и снят с учета

Исключение с воинского учета - это окончательная процедура, которая полностью лишает человека статуса военнообязанного.

Основными основаниями для этого являются:

смерть, признание в установленном законом порядке безвестно отсутствующими, объявление умершими;

признание непригодными к военной службе в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии;

прекращение гражданства Украины;

достижение предельного возраста — 60 лет.

Пригодность к военной службе определяется на основании медицинских осмотров. Если человек признается непригодным к военной службе, военнослужащий получает соответствующую медицинскую справку и выписку из приказа об увольнении из рядов ВСУ.

Снятие с учета — временное. Человека исключают из списков конкретного ТЦК, скажем, из-за смены места регистрации. После устранения причин лицо снова должно стать на учет уже в другом ТЦК и СП.

Для исключения с воинского учета нужно подать заявление в ТЦК и СП. Вместе с ним необходимо указать основание для исключения с учета и предоставить все соответствующие подтверждающие документы. После этого ТЦК издает приказ об исключении с учета, который передается в воинскую часть, где находится военнослужащий.

Напомним, что всеобщую мобилизацию в Украине продлили до 5 ноября, но призыв в следующем месяце грозит не всем. В некоторых случаях мужчину могут забрать в армию уже с 18 лет, и отдельные категории граждан являются приоритетными для командования.

Ранее адвокат Екатерина Анищенко объяснила, как происходит мобилизация мужчин от 55 лет и куда их направляют служить.