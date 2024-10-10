Снятие или исключение лица с воинского учета: юрист объяснила разницу

Юристы отмечают, что при исключении с воинского учета теряется статус военнообязанного, а при снятии — нет.

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Во время военного положения и мобилизации часто у военнообязанных возникает вопрос, чем отличается снятие и исключение с воинского учета. Это разные понятия, и юристы адвокатского объединения "Бачинский и партнеры" рассказывают, в чем разница между "снятым с учета" и "исключенным с учета".

Снятие и исключение с воинского учета: в чем разница между понятиями

Понятие "исключение с воинского учета" означает, что лицо утратило статус военнообязанного. На него не распространяются обязанности воинского учета: лицо не может быть призвано по мобилизации, после исключения с учета не обязано проходить ВВК, обновлять учетные данные, ему нельзя вручать повестку. Это понятие является постоянным и лицо не должно снова становиться на воинский учет.

"Снятие с воинского учета" - временное понятие, которое не означает освобождение от статуса военнообязанного. После снятия с воинского учета военнообязанный должен выполнять обязанности воинского учета, в частности, проходить ВВК, обновлять военно-учетные данные, сообщать ТЦК и СП об изменении места жительства и т.д. и в случае необходимости должен стать на воинский учет в другом органе.

Основания и процедура снятия с воинского учета

С воинского учета могут снять военнообязанных, если они:

меняют место жительства и переезжают проживать в ту территорию, на которую юрисдикция ТЦК и СП, где они находятся на учете, не распространяется. После этого лицо должно стать на воинский учет в том ТЦК, который распространяет юрисдикцию на территорию нового места жительства военнообязанного;

работают в правоохранительных органах (например, Нацполиция Украины, ГБР, прочее). Такие военнообязанные берутся на учет в соответствующих органах в которых начинают проходить службу;

военнообязанные, которые переезжают для временного (более 3 месяцев) проживания за границу. Они должны стать на консульский воинский учет в той стране, девони временно проживают.

Лицо перед снятием с воинского учета должно пройти все обязательные мобилизационные процедуры (обновление учетных данных, прохождение ВВК и выявление оснований для отсрочки). После этого военнообязанный должен написать соответствующее заявление в орган ТЦК. Он будет считаться снятым с учета после получения соответствующей отметки под названием "Снят с воинского учета" в военно-учетных документах.

Основания и порядок для исключения из воинского учета

С воинского учета исключают тех, кто:

был мобилизован и принят на военную службу. *в таком случае военнообязанный получает статус военнослужащего, а личное дело направляется в соответствующую воинскую часть;

является непригодным к военной службе с исключением с воинского учета по заключению ВВК;

достиг предельного возраста пребывания в запасе. По общему правилу, такой возраст составляет 60 лет;

прекратил гражданство Украины;

осужден к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;

отбывает реальное наказание в учреждении исполнения наказаний.

Для исключения с воинского учета военнообязанный должен лично явиться с соответствующим заявлением ТЦК и СП. Лицо также должно иметь документы, подтверждающие основание для исключения. По результатам исключения с воинского учета, в военно-учетном документе должна быть поставлена отметка "Исключен с воинского учета".

Исключение из воинского учета предусматривает потерю статуса военнообязанного. Такое лицо не имеет обязанностей, связанных с воинским учетом, не должно проходить ВВК, обновлять военно-учетные данные и другие.

Ранее Фокус рассказывал, как выявляют военнообязанных, которые не обновили данные. Чаще всего таких лиц выявляют работники ТЦК и передают в Нацполицию.

Напомним, в Одессе сотрудник Малиновского РТЦК и СП, который имел доступ к системе "Оберег", вносил в нее данные о "непригодности" военнообязанных граждан за вознаграждение в размере 4-7 тысяч долларов. Такая незаконная схема действовала с марта 2023 года.