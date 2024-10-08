Мобилизация в Украине: как выявляют военнообязанных, которые не обновили данные

Чаще всего тех, кто не обновил свои данные, обнаруживают работники ТЦК и передают в Нацполицию.

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В Украине продолжается всеобщая мобилизация и объявлено военное положение. В мае вступил в силу новый закон о мобилизации, который обязал лиц призывного возраста обновить свои данные. Временно исполняющий обязанности заместителя начальника Ивано-Франковского областного ТЦК и СП Андрей Мороз рассказал, как выявляют военнообязанных, которые не обновили данные. Об этом пишет издание "Западный курьер".

Мороз отметил, что значительная часть прикарпатцев обновила свои данные. Но есть и такие кто не этого не сделал.

"Эти граждане находятся в розыске полиции. Наши сотрудники каждый день их обнаруживают во время мероприятий по оповещению и передают Нацполиции", — пояснил он.

Андрей Мороз напомнил, что те кто не имеет военно-учетных документов являются нарушителями воинского учета. Есть также категория граждан, которые имеют право на отсрочку от службы, но по каким-то причинам не обновили данные.

Фото: Wikipedia

По его словам, те, кто имеет военно-учетные документы неустановленного образца также являются нарушителями.

"Таких людей есть много. Все они находятся в розыске и ежедневно выявляются нашими работниками. Мы передаем их представителям полиции, их привлекают к административной ответственности. Далее мы осуществляем все меры по тому, чтобы актуализировать все данные лица, и если он подлежит призыву и мобилизации, то автоматически проходит военно-врачебную комиссию. Если состояние здоровья человека позволяет ему проходить военную службу и он не имеет права на отсрочку, то для него сразу определяется учебный центр и в дальнейшем подразделение, где он будет нести службу", — пояснил он.

Прокомментировал Мороз и конфликты с работниками ТЦК. Он отметил, что работники являются военнослужащими, которые являются участниками боевых действий и после ранения или приобретенных болезней не могут продолжать нести военную службу в своих подразделениях.

"Военных у нас уважают почему-то только тогда, когда они на передовой. Тогда они нужны, тогда они герои. А в тылу, несмотря на все заслуги, они получают неприятие, враждебное отношение и рукоприкладство. Какая у этих воинов может быть мотивация к работе и в целом психоэмоциональное состояние?" — сказал Мороз и напомнил, что работники ТЦК выполняют свои должностные обязанности, которые на них возложило руководство государства.

"Мы должны проводить мобилизацию, потому что без мобилизации мы не сможем закончить эту войну. В рядах ВСУ постоянно требуется пополнение... Мы постоянно проводим разъяснительную работу среди населения, что мобилизация это не страшно, это нужно. Все военнообязанные должны выполнить свой гражданский долг. Даже те, кто сегодня имеет право на отсрочку, должны понимать, что может наступить день, когда им придется пойти в ВСУ", — резюмировал Мороз.

Напомним, 23 сентября народный депутат Алексей Гончаренко сообщил о директиве, согласно которой мобилизация возможна только в отношении мужчин с 25 до 49 лет.

25 сентября командование Сухопутных войск заявило, что уточнило некоторые вопросы относительно призыва по мобилизации военнообязанных граждан отдельных категорий.