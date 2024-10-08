Мобілізація в Україні: як виявляють військовозобов'язаних, які не оновили дані

Найчастіше тих, хто не оновив свої дані, виявляють працівники ТЦК та передають до Нацполіції.

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В Україні триває загальна мобілізація та оголошено воєнний стан. У травні набрав чинності новий закон про мобілізацію, який зобов’язав осіб призовного віку оновити свої дані. Тимчасово виконуючий обов'язки заступника начальника Івано-Франківського обласного ТЦК і СП Андрій Мороз розповів, як виявляють військовозобов'язаних, які не оновили дані. Про це пише видання "Західний кур'єр".

Мороз зазначив, що значна частина прикарпатців оновила свої дані. Але є і такі хто цього не зробив.

"Ці громадяни перебувають у розшуку поліції. Наші співробітники кожного дня їх виявляють під час заходів із оповіщення і передають Нацполіції", — пояснив він.

Андрій Мороз нагадав, що ті хто не має військово-облікових документів є порушниками військового обліку. Є також категорія громадян, які мають право на відстрочку від служби, але з якихось причин не оновили дані.

Фото: Wikipedia

За його словами, ті, хто має військово-облікові документи невстановленого зразка також є порушниками.

"Таких людей є багато. Всі вони перебувають у розшуку і щоденно виявляються нашими працівниками. Ми передаємо їх представникам поліції, їх притягують до адмінвідповідальності. Далі ми здійснюємо всі заходи щодо того, аби актуалізувати всі дані особи, і якщо вона підлягає призову та мобілізації, то автоматично проходить військово-лікарську комісію. Якщо стан здоров'я людини дозволяє їй проходити військову службу і вона немає права на відстрочку, то для неї відразу визначається навчальний центр і в подальшому підрозділ, де вона буде нести службу", — пояснив він.

Прокоментував Мороз і конфлікти із працівниками ТЦК. Він зауважив, що працівники є військовослужбовцями, які є учасниками бойових дій і після поранення чи набутих хвороб не можуть продовжувати нести військову службу в своїх підрозділах.

"Військових у нас поважають чомусь тільки тоді, коли вони на передовій. Тоді вони потрібні, тоді вони герої. А в тилу, попри всі заслуги, вони отримують несприйняття, вороже ставлення і рукоприкладство. Яка у цих воїнів може бути мотивація до роботи і в цілому психоемоційний стан?" — сказав Мороз та нагадав, що працівники ТЦК виконують свої посадові обов’язки, які на них поклало керівництво держави.

"Ми мусимо проводити мобілізацію, бо без мобілізації ми не зможемо закінчити цю війну. В лавах ЗСУ постійно потрібне поповнення… Ми постійно проводимо роз'яснювальну роботу серед населення, що мобілізація це не страшно, це потрібно. Всі військовозобов’язані мають виконати свій громадянський обов’язок. Навіть ті, хто сьогодні має право на відстрочку, мають розуміти, що може настати день, коли їм доведеться піти в ЗСУ", — резюмував Мороз.

Нагадаємо, 23 вересня народний депутат Олексій Гончаренко повідомив про директиву, згідно з якою мобілізація можлива лише щодо чоловіків з 25 до 49 років.

25 вересня командування Сухопутних військ заявило, що уточнило деякі питання щодо призову за мобілізацією військовозобов'язаних громадян окремих категорій.