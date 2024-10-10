Зняття або виключення особи з військового обліку: юристка пояснила різницю

Юристи зазначають, що за виключення з військового обліку втрачається статус військовозобов'язаного, а у разі зняття — ні.

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Під час воєнного стану і мобілізації часто у військовозобовʼязаних виникає запитання, чим відрізняється зняття та виключення з військового обліку. Це відмінні поняття, і юристи адвокатського об'єднання "Бачинський і партнери" розповідають, в чому різниця між "знятим з обліку" та "виключеним з обліку".

Зняття та виключення з військового обліку: в чому різниця між поняттями

Поняття "виключення з військового обліку" означає, що особа втратила втрачає статус військовозобов’язаного. На неї не поширюються обовʼязки військового обліку: особа не може бути призвана під час мобілізації, після виключення з обліку не зобов’язана проходити ВЛК, оновлювати облікові дані, їй не можна вручати повістку. Це поняття є постійним і особа не повинна знову ставати на військовий облік.

"Зняття з військового обліку" — тимчасове поняття, яке не означає звільнення від статусу військовозобов’язаного. Після зняття з військового обліку військовозобов’язаний повинен виконувати обовʼязки військового обліку, зокрема, проходити ВЛК, оновлювати військово-облікові дані, повідомляти ТЦК та СП про зміну місця проживання тощо і, в разі необхідності, має стати на військовий облік в іншому органі.

Підстави та процедура зняття з військового обліку

З військового обліку можуть зняти військовозобов’язаних, якщо вони:

змінюють місце проживання та переїжджають проживати в ту територію, на яку юрисдикція ТЦК та СП, де вони перебувають на обліку, не поширюється. Після цього особа має стати на військовий облік в тому ТЦК, який поширює юрисдикцію на територію нового місця проживання військовозобов’язаного;

працюють в правоохоронних органах (наприклад, Нацполіція України, ДБР, інше). Такі військовозобов’язані беруться на облік у відповідних органах в яких починають проходити службу;

військовозобов’язані, які переїжджають для тимчасового (понад 3 місяців) проживання за кордон. Вони мають стати на консульський військовий облік в тій країні, де вони тимчасово проживають.

Особа перед зняттям з військового обліку має пройти всі обов'язкові мобілізаційні процедури (оновлення облікових даних, ВЛК та виявлення підстав для відстрочки). Після цього військовозобов'язаний має написати відповідну заяву в орган ТЦК. Він буде вважатися знятим з обліку після отримання відповідної відмітки під назвою "Знятий з військового обліку" в військово-облікових документах.

Підстави та порядок для виключення з військового обліку

З військового обліку виключають тих, хто:

був мобілізований та прийнятий на військову службу. *в такому разі військовозобов’язаний отримує статус військовослужбовця, а особова справа направляється до відповідної військової частини;

є непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку за висновком ВЛК;

досягнув граничного віку перебування в запасі. За загальним правилом, такий вік становить 60 років;

припинив громадянство України;

засуджений до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;

відбуває реальне покарання в установі виконання покарань.

Для виключення з військового обліку військовозобов'язаний повинен особисто з'явитись із відповідною заявою до ТЦК та СП. Особа також повинна мати документи, що підтверджують підставу для виключення. За результатами виключення з військового обліку у військово-обліковому документі має бути поставлена відмітка "Виключений з військового обліку".

Виключення з військового обліку передбачає втрату статусу військовозобов’язаного. Така особа не має обов’язків, пов’язаних із військовим обліком, не повинна проходити ВЛК, оновлювати військово-облікові дані.

Раніше Фокус розповідав, як виявляють військовозобов'язаних, які не оновили дані. Найчастіше таких осіб виявляють працівники ТЦК та передають до Нацполіції.

Нагадаємо, в Одесі співробітник Малинівського РТЦК і СП, який мав доступ до системи "Оберіг", вносив до неї дані про "непридатність" військовозобов'язаних громадян за винагороду у розмірі 4-7 тисяч доларів. Така незаконна схема діяла з березня 2023 року.