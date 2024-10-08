Співробітник ТЦК Одеси робив чоловіків "непридатними" за кілька тисяч доларів: що йому загрожує

За даними слідства, старший солдат умисно додавав неправдиву інформацію про проходження військовозобов'язаними ВЛК, яка начебто надавала висновок про "непридатність із виключенням з військового обліку", що дозволяло цим громадянам виїжджати за кордон.

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Співробітник Малинівського РТЦК і СП Одеси, який мав доступ до системи "Оберіг", вносив до неї дані про "непридатність" військовозобов'язаних громадян за винагороду у розмірі 4-7 тисяч доларів. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

"Співробітник одного з відділів ТЦК несанкціоновано коригував дані військовозобов’язаних в електронній базі "Оберіг" за 4-7 тисяч доларів США. Він вносив до неї неправдиву інформацію щодо непридатності чоловіків до служби, що дозволяло їм виїжджати за кордон", — йдеться у повідомленні.

У ДБР уточнили, що протиправна схема діяла з березня 2023 року.

Водночас пресслужба Офісу генерального прокурора України зазначила, що фігурантом справи виявився старший солдат, який мав право доступу та контролю до автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Оберіг", а також інформації, що в ній обробляється.

За даними слідства, він умисно здійснював несанкціоноване змінення інформації в облікових картках військовозобов’язаних громадян.

"Достовірно знаючи про те, що вони не проходили позаштатну військово-лікарську комісію, у відповідному розділі підозрюваний вносив інформацію про взяття їх на облік та до вже наявних облікових записів додавав хибну інформацію про нібито проходження ними комісії з висновком про "непридатність із виключенням з військового обліку". Надалі цю інформацію він вносив до військово-облікових документів", — пояснили в ОГП.

Там також уточнили, що чоловікові вже повідомили про підозру за фактом несанкціонованого втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем (ч. 5 ст. 361 КК України). Санкція цієї статті передбачає до 15 років ув'язнення.

Правоохоронці наразі встановлюють усіх осіб, які встигли скористатися "послугами" співробітника ТЦК.

Нагадаємо, 7 жовтня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонують запровадити "заочні" штрафи за відмову від виклику ТЦК.

Постановою від 1 жовтня Кабмін скоротив термін явки до ТЦК за повісткою.