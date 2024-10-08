В Одесі жінка принесла на площу прапор Росії: що кажуть у поліції (фото, відео)

У поліції заявили, що в медіа потрапило відео, на якому жінка піднялася на постамент посеред площі з метою повісити прапор країни-агресора, але їй завадили городяни.

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В Одесі жінка принесла на Європейську площу, де раніше стояв пам'ятник імператриці Катерині II, російський прапор. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

В Одесі жінка принесла на площу прапор РФ

У поліції заявили, що в мережі почали поширюватися кадри з жінкою, яка принесла на Європейську площу прапор Росії.

"У медіа потрапило відео, на якому жінка піднялася на постамент посеред площі з метою повісити прапор країни-агресора, але їй завадили городяни. Наразі особу громадянки встановлено, з нею на місці події працюють поліцейські, вилучаються речові докази", — йдеться в повідомленні від 00:17 ночі.

Правоохоронці зазначили, що жінку доставили до територіального підрозділу поліції. Буде надано правову кваліфікацію її діям.

Раніше повідомлялося, що в Києві затримали прихильницю ПВК "Вагнер", яка раділа обстрілу. Дівчина записала відео на вокзалі, в якому висміяла українців і підтримала ЗС РФ. З'ясувалося, що ще у 2023 році вона записувала відео із захопленої Макіївки і гордо заявляла про проживання в "ДНР".