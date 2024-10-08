В Одессе женщина принесла на площадь флаг России: что говорят в полиции (фото, видео)

В полиции заявили, что в медиа попало видео, на котором женщина поднялась на постамент посреди площади с целью повесить флаг страны-агрессора, но ей помешали горожане.

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В Одессе женщина принесла на Европейскую площадь, где ранее стоял памятник императрице Екатерине II, российский флаг. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

В Одессе женщина принесла на площадь флаг РФ

В полиции заявили, что в сети начали распространяться кадры с женщиной, которая принесла на Европейскую площадь флаг России.

"В медиа попало видео, на котором женщина поднялась на постамент посреди площади с целью повесить флаг страны-агрессора, но ей помешали горожане. В настоящее время личность гражданки установлена, с ней на месте происшествия работают полицейские, изымаются вещественные доказательства", — сказано в сообщении от 00:17 ночи.

Правоохранители отметили, что женщину доставили ​​в территориальное подразделение полиции. Будет предоставлена ​​правовую квалификацию ее действиям.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали поклонницу ЧВК "Вагнер", радовавшуюся обстрелу. Девушка записала видео на вокзале, в котором высмеяла украинцев и поддержала ВС РФ. Выяснилось, что еще в 2023 году она записывала видео из захваченной Макеевки и гордо заявляла о проживании в "ДНР".