Сотрудник ТЦК Одессы делал мужчин "непригодными" за несколько тысяч долларов: что ему грозит

По данным следствия, старший солдат умышленно добавлял ложную информацию о прохождении военнообязанными ВВК, которая якобы предоставляла заключение о "непригодности с исключением с воинского учета", что позволяло этим гражданам выезжать за границу.

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Сотрудник Малиновского РТЦК и СП Одессы, который имел доступ к системе "Оберег", вносил в нее данные о "непригодности" военнообязанных граждан за вознаграждение в размере 4-7 тысяч долларов. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

"Сотрудник одного из отделов ТЦК несанкционированно корректировал данные военнообязанных в электронной базе "Оберег" за 4-7 тысяч долларов США. Он вносил в нее ложную информацию о непригодности мужчин к службе, что позволяло им выезжать за границу", — говорится в сообщении.

В ГБР уточнили, что противоправная схема действовала с марта 2023 года.

В то же время пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины отметила, что фигурантом дела оказался старший солдат, который имел право доступа и контроля к автоматизированной информационно-телекоммуникационной системе "Оберег", а также информации, которая в ней обрабатывается.

По данным следствия, он умышленно осуществлял несанкционированное изменение информации в учетных карточках военнообязанных граждан.

"Достоверно зная о том, что они не проходили внештатную военно-врачебную комиссию, в соответствующем разделе подозреваемый вносил информацию о постановке их на учет и к уже существующим учетным записям добавлял ложную информацию о якобы прохождении ими комиссии с заключением о "непригодности с исключением с воинского учета". В дальнейшем эту информацию он вносил в военно-учетные документы", — пояснили в ОГП.

Там также уточнили, что мужчине уже сообщили о подозрении по факту несанкционированного вмешательства в работу информационно-коммуникационных систем (ч. 5 ст. 361 УК Украины). Санкция этой статьи предусматривает до 15 лет заключения.

Правоохранители сейчас устанавливают всех лиц, которые успели воспользоваться "услугами" сотрудника ТЦК.

Напомним, 7 октября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагают ввести "заочные" штрафы за отказ от вызова ТЦК.

Постановлением от 1 октября Кабмин сократил срок явки в ТЦК по повестке.