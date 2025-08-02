Бунт против ТЦК: в Виннице люди штурмуют стадион "Локомотив", чтобы освободить мужчин (видео)

В Виннице люди штурмуют здание стадиона "Локомотив", куда сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки привезли около сотни мужчин.

Related video

Чтобы освободить мужчин люди выбили ворота на стадионе, пишет местный телеграмм-канал "Реальная Винница".

"Люди штурмуют здание стадиона "Локомотив" для освобождения мужчин от ТЦК. На место происшествия приехало более 10 автомобилей полиции", — говорится в сообщении.

На обнародованных кадрах видно, как женщины и молодые парни не дают полицейским закрыть ворота, в ответ правоохранители применили перцовый баллончик, о чем говорит женщина за кадром.

Кроме того, в местных пабликах появилась информация о том, что начались первые задержания людей, которые штурмуют здание стадиона "Локомотив".

По словам очевидцев, сотню мужчин, которых привезли на стадион сотрудники ТЦК, вывозят с другой стороны здания "Локомотива".

На момент публикации материала Винницкий областной ТЦК и СП не предоставил своих комментариев. Городской голова Винницы Сергей Моргунов также не комментировал события на стадионе "Локомотив".

Напомним, 30 июля министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что 90% украинцев добровольно приходят в ТЦК.

Фокус также писал о том, что ТЦК избили пенсионера на Черкасщине, а полиция не открыла производство.