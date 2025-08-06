Військова омбудсменка запропонувала забрати ТЦК з вулиць: хто затримуватиме військовозобов'язаних

Військова омбудсменка Ольга Решетилова визнала зростання кількості проблем з територіальними центрами комплектування. З одного боку, на дії військкомів скаржаться громадяни та адвокати. З іншого — військкоми також мають зауваження щодо неетичної поведінки людей. Проблему не вирішать більшою прозорістю ТЦК: натомість омбудсменка заявила, що військкомам не слід працювати на вулицях.

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У територіальних центрах комплектування працюють військовослужбовці, які потрапили туди після поранень чи хвороб, пояснила Решетилова в ефірі "Громадського радіо". Бійців не навчали спеціальних методів спілкування з людьми, тоді як, наприклад, правоохоронці проходять спеціальні тренінги. На думку омбудсменки, слід більше впорядкувати роботу ТЦК, щоб вони не займались затриманням людей, бо це робота поліції.

Військова омбудсменка додала, що через потреби війська у нових людях немає можливості проводити тренінги та оцінки психічного стану. Тому цілком можливо, що військкоми не контролюють емоції, повернувшись з "нуля" та контактуючи з агресивно налаштованими людьми, визнала посадовиця.

"Це була моя вимога, відколи я прийшла. Нам потрібно забрати військовослужбовців ТЦК та СП з вулиць. Вони не повинні комунікувати з військовозобов'язаними, тому що вони не навчені це робити", — сказала Решетилова.

Омбудсменка пояснила, що затриманням порушників правил військового обліку повинна займатись Національна поліція. Затримання має проводитись з оформленням протоколу, а родичі повинні знати, де опинився військовозобов'язаний. Зі слів Решетилової, неприпустима ситуація, коли у громадян відбирають телефони й ніхто не знає, де вони перебувають. Поруч з громадянами мають бути адвокати, волонтери, інші люди, і тоді не буде випадків, коли у квартирі зачинили собаку чи дитину лишили в садочку, пояснила вона.

"Плюс саме ставлення в ТЦК, я про це багато проговорювала, має бути більш людяним", — додала омбудсменка.

У радіоефірі пролунали інші пропозиції Решетилової. Зокрема, посадовиця запропонувала вивести ТЦК зі структури Сухопутних військ ЗСУ. Крім того, пролунала порада військовозобов'язаним оновити усі дані військкомату і самостійно відвідати лікарів перед військово-лікарською комісією.

"Ви повинні до моменту мобілізації пройти всі ці діагностичні процедури й повідомити ТЦК, що у вас є проблеми зі здоров'ям, тому що на ВЛК ніхто глибинну діагностику вам робити не буде. Тому пам'ятаймо про обов'язки як ТЦК, Національної поліції, місцевої влади, так і військовозобов'язаних", — підсумувала Решетилова.

Проблеми з ТЦК — деталі

Зазначимо, Фокус писав про проблеми з ТЦК, під час яких відбувались бійці або суперечки прямо на вулицях. Один з таких випадків стався на Волині. Користувачі соцмереж опублікували відео, на яких жінки влаштували штовханину з військкомами. Тим часом у Вінниці відбулась сутичка між громадянами та працівниками військкомату. Як заявили у Нацполіції, п'ятьох осіб затримали через спроби штурму стадіону "Локомотив", на якому перебували мобілізовані.

Нагадуємо, 30 червня Сухопутні війська ЗСУ опублікували звіт про проблеми ТЦК і повідомили, який відсоток фейків серед дописів про "напади" військкомів.