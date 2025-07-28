"Штовханина, силові дії та образи": на Хмельниччині жінки вступили в конфлікт із ТЦК (відео)

В соцмережах публікують кадри, як стверджується, інциденту з ТЦК та поліцією в селі Шатава Хмельницької області. Місцеві жительки вступилися за чоловіка, якого нібито намагалися мобілізувати силою.

Related video

Користувачка з ніком v._cherelyuk опублікувала відео в Instagram 27 липня. За її словами, представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки і поліції "діяли надзвичайно жорстко" стосовно чоловіка. Також авторка відео заявляє про нібито "штовханину, силові дії та образи" від військових і правоохоронців на адресу жінок, що вступилися за мобілізованого.

"Я розумію складність часу, в якому ми живемо. Але переконана — насильство не повинно ставати нормою. Такі дії викликають страх, злість і відчай. А не бажання захищати свою країну", — написала користувачка.

На відео можна побачити, як чоловік у цивільному одязі в салоні авто тримає за руки громадянина, на руках якого можна помітити садна. На тлі видно людей у військовій формі. На інших роликах місцеві жительки на підвищених тонах вимагають від військових відпустити затриманого.

Один із чоловіків у військові формі на відео говорить жінкам, що затриманий чоловік перебуває в розшуку.

Місцеві пабліки стверджують, що інцидент із ТЦК стався в селі Шатава Кам'янець-Подільського району.

Інцидент із ТЦК в Хмельницькій області: реакція відомств

У Хмельницькому обласному ТЦК та СП на момент публікації новини не коментували поширені в соцмережах ролики. Правоохоронні органи також не давали коментарів щодо ситуації в селі Шатава.

Нагадаємо, місцеві ЗМІ розповідали про інцидент 25 липня у Кривому Розі, де співробітник ТЦК побив батька мобілізованого. В поліції повідомляли, що розпочали перевірку за фактом конфлікту.

У Полтавському ТЦК 26 липня розповіли про інцидент у Полтаві, під час якого люди напали на бус. Унаслідок цього кілька мобілізованих втекли. В територіальному центрі нагадали, що після наказу військкома новомобілізовані переходять у категорію військовослужбовців і можуть отримати покарання за самовільне залишення частини.