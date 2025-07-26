Відповідатимуть за СЗЧ: у Полтаві люди напали на бус ТЦК, мобілізовані втекли (відео)

Полтавський обласний територіальний центр комплектування розповів про інцидент з мікроавтобусом військкомату, внаслідок якого втекло кілька мобілізованих. На відео з місцевих соцмереж зафіксували, ймовірно, фрагмент інциденту. Бачимо білий мікроавтобус, у капот якого впирається чоловік, намагаючись заблокувати.

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Мобілізовані, які після наказу військкома перейшли у категорію військовослужбовців, відповідатимуть за самовільне залишення частини, попередив Полтавський ТЦК на сторінці Facebook. Тепер справою втікачів займатиметься ДБР і вони можуть отримати покарання — тюрму на термін від 5 до 10 років, ідеться у дописі. Крім того, покарають і нападників: їх очікує, у випадку доведення провини, від 8 до 15 років.

У заяві військкомату вказано, що інцидент у ТЦК стався о 20 год 25 липня. Як з'ясувалось, група цивільних заблокувала мікроавтобус, який перевозив мобілізованих до навчального центру. Через силові дії нападників авто отримало пошкодження, а кілька військовослужбовців втекли. Полтавський обласний ТЦК нагадав, що через втечу цих громадян люди на фронті не зможуть перепочити від боїв.

"Внаслідок перешкоджання законній діяльності ТЦК та СП Збройні Сили України недоотримали поповнення, відповідно хтось із військових на фронті втратив можливість перепочити", — вказано в повідомленні.

Пресслужба військкомату також зауважила, що нападники — це "нездорова частина суспільства Полтавщини", які допомогли російським пропагандистам. Тепер їхню діяльність розслідуватимуть працівники СБУ, а військовослужбовцями, які пішли у СЗЧ, займатиметься ДБР, наголошується у заяві.

Інциденти з ТЦК - Полтавський обласний військкомат про події 25 липня Фото: Скриншот

Інциденти з ТЦК — що сталось у Полтаві

Деякі деталі про інцидент ТЦК в Полтаві додали у Telegram-каналі "Труха Полтава". У дописі, який з'явився о 12:32 26 липня, опублікували відео, зняте невідомою жінкою. Прямо по центру кадру — надпис, що подія відбулась 25 липня у Полтаві. У кадр потрапив білий мікроавтобус, а перед капотом стоїть чоловік і впирається у нього. Позаду — легковик, який, ймовірно, перегородив дорогу. Крім того, бачимо машину поліції та кількох правоохоронців, які ходять навколо. Тим часом жіночий голос незадоволений, що у даному мікрорайоні постійно шумно. Після цього громадянка, яка веде запис, стверджує, що чула крик чоловіка, риторично запитала, чи його били, і заявила, що "вже не раз чула про побиття отут".

З опублікованого відео не ясно, коли й де його зняли.

Зазначимо, Фокус писав про інші інциденти з ТЦК, які стались у Полтавській області. Один з таких випадків стався у січні 2025 року. Місцеві медіа написали, що стався конфлікт між цивільним та військкомом, і цивільному зламали ногу. Речник Полтавського райуправління поліції заявив, що такого не було.

Тим часом 3 липня відбувся удар ЗС РФ по терцентру комплектування у Полтаві. Внаслідок російської атаки четверо людей загинула: двоє — на місці, ще двоє — згодом у лікарні. Українське командування заявило, що таким чином росіяни намагаються зірвати мобілізацію та поповнення лав ЗСУ.

Нагадуємо, 22 липня нардеп Олександр Федієнко розповів, як працюють мобільні ТЦК, яким для роботи не потрібні "ні автобуси, ні бусики".