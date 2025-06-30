"6 із 7 були фейками": в Сухопутних військах відзвітували про перевірки інцидентів з ТЦК у червні

В Сухопутних військах відзвітували перед українським суспільством про порушення в роботі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за червень 2025 року. За даними командування, 86% повідомлень про інциденти з ТЦК виявлялися фейками чи маніпуляціями.

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У Сухопутних військах Збройних сил України пояснили, що інформуватимуть українців про розслідування фактів порушень і про покарання співробітників територіальних центрів, що не дотримуються законодавства чи своїх посадових обов'язків. На офіційній сторінці у Facebook командування опублікувало звіт про факти порушень у роботі ТЦК та СП.

Згідно зі звітом, за червень 6 із 7 пов'язаних із ТЦК ситуацій (тобто 86%) виявлялися неправдивими, маніпулятивними чи були частинами інформаційно-психологічних операцій. В СВ ЗСУ стверджують, що з 256 перевірених випадків тільки 36 (14%) підтвердилися та мали під собою реальні підстави.

Інциденти з ТЦК у червні: скількох осіб покарали

За результатами перевірки одного співробітника ТЦК та СП відсторонили від виконання обов'язків, ще п'ятьох притягнули до дисциплінарної відповідальності. Щодо 30 інцидентів із ТЦК службові розслідування ще тривають.

Звільнення з посад через порушення правил мобілізації з боку працівників ТЦК у червні не було.

Червневий звіт про іниденти з ТЦК та СП в Україні Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Народний депутат Олексій Гончаренко 13 червня розповів, що зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який дозволить штрафувати й садити за ґрати працівників ТЦК за застосування фізичної сили, погрози та завдання тілесних ушкоджень під час мобілізації.

Нагадаємо, в Одеському обласному ТЦК 29 червня повідомили, що в мережі поширюють фейк про мобілізацію громадян України з паспортом Молдови. В ТЦК вказали на особливості поширеного в мережі "документу", які свідчать про те, що він є підробкою.

Керівник Закарпатського військово-патріотичного Руху "Карпатська Січ" Тарас Деяк 26 червня розповів, що працівники ТЦК принизили й вдарили ветерана війни Олександра Усенка, що має інвалідність 2 групи. Згодом на сторінці "Ветеранського хабу Закарпаття" з'явилося відео, на якому працівники ТЦК особисто просять у ветерана вибачення за свої дії.