У мережі пишуть про мобілізацію громадян України з паспортом Молдови: у ТЦК відреагували (фото)

Нещодавно в мережі з'явилося фото, на якому нібито мовиться про мобілізацію українців з молдавським паспортом. У Одеському обласному ТЦК заявили, що розповсюджена світлина є фейком і навели аргументи, чому слід таке фото вважати підробкою.

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В мережі Інтернет активно розповсюджується фото з нібито розпорядженням для Одеського обласного ТЦК "організувати мобілізаційні заходи" у низці міст Одещини щодо громадян Молдови. У місцевому військкоматі назвали поширювану інформацію фейком і навели низку аргументів щодо підробленості цього документа, йдеться у заяві центру комплектування.

"Цей "документ" — низькопробна підробка, а викладена в ньому інформація є дезінформацією, спрямованою на дестабілізацію ситуації в регіоні. Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП жодних подібних розпоряджень не видавало", — повідомляють в Одеському ТЦК, називаючи цю світлину "ворожим фейком".

Фейк щодо мобілізації громадян Молдови (фото: Одеський обласний ТЦК та СП/Facebook)

Зокрема військові вказують на ряд особливостей документу, які дозволяють запідозрити факт підробки. Зокрема, посилання на неіснуючий Указ Президента України, порушення оформлення та фактичних даних та мовні ознаки.

"Фейк посилається на вигаданий Указ Президента України №69/2025 від 24.02.2025. Насправді чинний указ з номером 69/2025 датовано 05.02.2025 і стосується інших питань", — кажуть в Одеському ОТЦК.

Також там підкреслюють, що цей "документ" суперечить вимогам Інструкції з діловодства у Збройних Силах України. Зокрема, там азначено неіснуючу службову електронну адресу, допущено грубі порушення в структурі та формі документа. Також у тексті фейка вказано особу, яка не обіймає посади начальника Одеського обласного ТЦК та СП, що "повністю дискредитує достовірність цього "документа".

"Текст містить численні граматичні помилки, невластиву офіційній документації лексику та русизми — характерні риси фейкових "документів", створених ворожими інформаційними операціями. Мета цього інформаційного вкиду — дискредитація мобілізаційних заходів, провокування паніки та спекуляція на чутливій темі громадянства", — констатують у своєму зверненні військові.

В Одеському ОТЦК закликають "дотримувати інформаційної гігієни" та довіряти "лише офіційним джерелам інформації".

Раніше повідомлялося, що РФ розпалює ненависть українців до ТЦК. За словами начальника ГУР Кирила Буданова, Україна програє у боротьбі проти російської дезінформації щодо мобілізації.

Згодом стало відомо, що ТЦК спростувало фейк про мобілізацію громадянина з епілепсією. Там повідомили, що рішення про мобілізацію певної особи приймає лікарська комісія.