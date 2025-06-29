В сети пишут о мобилизации граждан Украины с паспортом Молдовы: в ТЦК отреагировали (фото)

Недавно в сети появилось фото, на котором якобы говорится о мобилизации украинцев с молдавским паспортом. В Одесском областном ТЦК заявили, что распространенная фотография является фейком и привели аргументы, почему следует такое фото считать подделкой.

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В сети Интернет активно распространяется фото с якобы распоряжением для Одесского областного ТЦК "организовать мобилизационные мероприятия" в ряде городов Одесской области в отношении граждан Молдовы. В местном военкомате назвали распространяемую информацию фейком и привели ряд аргументов относительно поддельности этого документа, говорится в заявлении центра комплектования.

"Этот "документ" — низкопробная подделка, а изложенная в нем информация является дезинформацией, направленной на дестабилизацию ситуации в регионе. Руководство Одесского областного ТЦК и СП никаких подобных распоряжений не выдавало", — сообщают в Одесском ТЦК, называя эту фотографию "враждебным фейком".

Фейк о мобилизации граждан Молдовы (фото: Одесский областной ТЦК и СП/Facebook)

В частности военные указывают на ряд особенностей документа, которые позволяют заподозрить факт подделки. В частности, ссылка на несуществующий Указ Президента Украины, нарушение оформления и фактических данных и языковые признаки.

"Фейк ссылается на вымышленный Указ Президента Украины №69/2025 от 24.02.2025. На самом деле действующий указ с номером 69/2025 датирован 05.02.2025 и касается других вопросов", — говорят в Одесском ОТЦК.

Также там подчеркивают, что этот "документ" противоречит требованиям Инструкции по делопроизводству в Вооруженных Силах Украины. В частности, там указан несуществующий служебный электронный адрес, допущены грубые нарушения в структуре и форме документа. Также в тексте фейка указано лицо, которое не занимает должности начальника Одесского областного ТЦК и СП, что "полностью дискредитирует достоверность этого "документа".

"Текст содержит многочисленные грамматические ошибки, несвойственную официальной документации лексику и русизмы — характерные черты фейковых "документов", созданных вражескими информационными операциями. Цель этого информационного вброса — дискредитация мобилизационных мероприятий, провоцирование паники и спекуляция на чувствительной теме гражданства", — констатируют в своем обращении военные.

В Одесском ОТЦК призывают "соблюдать информационную гигиену" и доверять официальным источникам информации.

Ранее сообщалось, что РФ разжигает ненависть украинцев к ТЦК. По словам начальника ГУР Кирилла Буданова, Украина проигрывает в борьбе против российской дезинформации по мобилизации.

Впоследствии стало известно, что ТЦК опровергло фейк о мобилизации гражданина с эпилепсией. Там сообщили, что решение о мобилизации определенного лица принимает врачебная комиссия.