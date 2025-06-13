Покарання "за бусифікацію": у Раді пропонують штрафувати й садити за ґрати працівників ТЦК

Відповідний законопроєкт подав народний депутат Олексій Гончаренко. Основна його ідея полягає у тому, щоб військові несли кримінальну відповідальність за застосування фізичної сили.

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Член фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко пропонує доповнити Кримінальний кодекс новою статтею, яка стосуватиметься дій працівників ТЦК в умовах мобілізації. Деталями він сам поділився 13 червня у соцмережах.

Зміни, передбачені законопроєктом, такі:

за не виклик або несвоєчасний виклик "швидкої" під час перебування людини в приміщенні або на території ТЦК — штраф у 100 000 прожиткових мінімумів доходів громадян, виправні роботи до 2 років, обмеження волі на 2–4 роки (якщо це призвело до втрати працездатності більш як на 25%) або позбавленням волі до 3 років (якщо спричинило смерть);

під час перебування людини в приміщенні або на території ТЦК — штраф у 100 000 прожиткових мінімумів доходів громадян, виправні роботи до 2 років, обмеження волі на 2–4 роки (якщо це призвело до втрати працездатності більш як на 25%) або позбавленням волі до 3 років (якщо спричинило смерть); за застосування фізичної сили, знищення або пошкодження майна під час мобілізаційних заходів — штраф у розмірі 100–250 тисяч прожиткових мінімумів доходів громадян, виправні роботи до 2 років або обмеження волі до 2 років з компенсацією втрат майна, пониженням у званні на 1 ступінь і забороною обіймати певні посади на 1–3 роки, або без такого;

під час мобілізаційних заходів — штраф у розмірі 100–250 тисяч прожиткових мінімумів доходів громадян, виправні роботи до 2 років або обмеження волі до 2 років з компенсацією втрат майна, пониженням у званні на 1 ступінь і забороною обіймати певні посади на 1–3 роки, або без такого; за погрозу вбивством або завдання тілесних ушкоджень / побоїв під час проведення мобілізації — обмеження волі на 1–3 роки, тримання у дисциплінарному батальйоні до 2 років (якщо це призвело до повної втрати працездатності — з компенсацією повного лікування) або позбавлення волі на 3–7 років з пониженням у званні на 1–3 ступені й забороною обіймати певні посади до 3 років або з позбавленням звання та забороною обіймати певні посади на 3–5 років.

"Я вже давно кажу — необхідно створити іншу систему мобілізації. Без фізичного насилля і побоїв. Я продовжу і далі боротись за права людей", — заявив Гончаренко.

Картка законопроєкту на парламентському порталі свідчить, що він 12 червня був отриманий Верховною Радою та переданий на розгляд керівництву.

Нагадаємо, в Ukrainian Military Pages проінформували, що уряд погодив експериментальний проєкт із залучення добровольців до груп ППО, які збивають "Шахеди". Водночас від працівників ТЦК Генштаб вимагає мобілізувати усіх членів добровольчих формувань територіальних громад.

12 червня у соцмережах повідомили, що в Одесі чоловік напав з ножем на працівників ТЦК. У військкоматі прокоментували інцидент, підтвердивши, що військовий отримав ножове поранення.