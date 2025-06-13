Наказание "за бусификацию": в Раде предлагают штрафовать и сажать за решетку работников ТЦК

Соответствующий законопроект подал народный депутат Алексей Гончаренко. Основная его идея заключается в том, чтобы военные несли уголовную ответственность за применение физической силы.

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Член фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко предлагает дополнить Уголовный кодекс новой статьей, которая будет касаться действий работников ТЦК в условиях мобилизации. Деталями он сам поделился 13 июня в соцсетях.

Изменения, предусмотренные законопроектом, следующие:

за не вызов или несвоевременный вызов "скорой" во время пребывания человека в помещении или на территории ТЦК — штраф в 100 000 прожиточных минимумов доходов граждан, исправительные работы до 2 лет, ограничение свободы на 2–4 года (если это привело к потере трудоспособности более чем на 25%) или лишением свободы до 3 лет (если повлекло смерть);

во время пребывания человека в помещении или на территории ТЦК — штраф в 100 000 прожиточных минимумов доходов граждан, исправительные работы до 2 лет, ограничение свободы на 2–4 года (если это привело к потере трудоспособности более чем на 25%) или лишением свободы до 3 лет (если повлекло смерть); за применение физической силы, уничтожение или повреждение имущества во время мобилизационных мероприятий — штраф в размере 100–250 тысяч прожиточных минимумов доходов граждан, исправительные работы до 2 лет или ограничение свободы до 2 лет с компенсацией потерь имущества, понижением в звании на 1 степень и запретом занимать определенные должности на 1–3 года, или без такового;

во время мобилизационных мероприятий — штраф в размере 100–250 тысяч прожиточных минимумов доходов граждан, исправительные работы до 2 лет или ограничение свободы до 2 лет с компенсацией потерь имущества, понижением в звании на 1 степень и запретом занимать определенные должности на 1–3 года, или без такового; за угрозу убийством или нанесение телесных повреждений / побоев во время проведения мобилизации — ограничение свободы на 1–3 года, содержание в дисциплинарном батальоне до 2 лет (если это привело к полной потере трудоспособности — с компенсацией полного лечения) или лишение свободы на 3–7 лет с понижением в звании на 1–3 степени и запретом занимать определенные должности до 3 лет или с лишением звания и запретом занимать определенные должности на 3–5 лет.

"Я уже давно говорю — необходимо создать другую систему мобилизации. Без физического насилия и побоев. Я продолжу и дальше бороться за права людей", — заявил Гончаренко.

Карточка законопроекта на парламентском портале свидетельствует, что он 12 июня был получен Верховной Радой и передан на рассмотрение руководству.

Напомним, в Ukrainian Military Pages проинформировали, что правительство согласовало экспериментальный проект по привлечению добровольцев в группы ПВО, которые сбивают "Шахеды". В то же время от работников ТЦК Генштаб требует мобилизовать всех членов добровольческих формирований территориальных общин.

12 июня в соцсетях сообщили, что в Одессе мужчина напал с ножом на работников ТЦК. В военкомате прокомментировали инцидент, подтвердив, что военный получил ножевое ранение.