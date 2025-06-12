Правительство хочет усилить ПВО добровольцами: в то же время Генштаб требует мобилизовать 100% ДФТГ, — СМИ

Правительство согласовало экспериментальный проект по привлечению добровольцев в группы противовоздушной обороны для сбивания "Шахедов". Между тем журналисты со ссылкой на директиву Генерального штаба Вооруженных сил Украины сообщают, что от территориальных центров комплектования и социальной поддержки требуют мобилизовать 100% членов добровольческих формирований территориальных громад.

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Об этом пишет издание Ukrainian Military Pages.

По данным журналистов, Генштаб требует от сотрудников ТЦК мобилизовать всех годных для службы по возрасту и состоянию здоровья добровольцев из ДФТГ, у которых нет отсрочек от призыва или бронирования. При этом, по словам авторов материала, не учитывается пройденная специальная подготовка наводчиков или пулеметчиков и участие добровольцев в мобильных огневых группах (МОГ), которые являются по сути идентичными группам ПВО в экспериментальном проекте Минобороны.

Согласно директиве призыв членов ДФТГ должны были завершить до 30 мая, однако фактически были мобилизованы единицы. Поэтому срок мобилизации добровольцев продлили, а Генштаб проводит служебное расследование относительно "некачественного выполнения" директивы, пишут журналисты.

Добровольцы в составе мобильно-огневых групп вместе с военными зенитно-пулеметных батальонов ВСУ и Нацгвардии сбивают российские "Шахеды" и другие воздушные цели во время воздушных атак на Украину.

Добровольцев привлекут к ПВО в Украине: детали

Кабинет министров Украины 11 июня согласовал предложение Министерства обороны по привлечению к работе ПВО в Украине добровольцев с соответствующими навыками. Согласно опубликованному народным депутатом Украины Алексеем Гончаренко документу, экспериментальный проект продлится в течение военного положения, но не более двух лет. В его рамках позволят сбивать "Шахеды" добровольцам из ГФТГ, которые не подлежат мобилизации, прошли соответствующую подготовку и имеют об этом сертификат.

Напомним, 8 июня в Военной службе правопорядка в Вооруженных Силах Украины рассказали, что главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский приказал проверить обстоятельства мобилизации бывшего боевого медика Романа Замрия на блокпосту в Черновицкой области, несмотря на наличие отсрочки.

Рекрутер Сил беспилотных систем Петр Конопля в опубликованном 4 июня интервью раскритиковал выплаты в ВСУ. Он отметил, зарплаты военнослужащих не хватает что на семью с двумя детьми.