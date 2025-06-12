Уряд хоче посилити ППО добровольцями: водночас Генштаб вимагає мобілізувати 100% ДФТГ, — ЗМІ

Уряд погодив експериментальний проєкт із залучення добровольців до груп протиповітряної оборони для збиття "Шахедів". Тим часом журналісти з посиланням на директиву Генерального штабу Збройних сил України повідомляють, що від територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки вимагають мобілізувати 100% членів добровольчих формувань територіальних громад.

Related video

Про це пише видання Ukrainian Military Pages.

За даними журналістів, Генштаб вимагає від співробітників ТЦК мобілізувати всіх придатних для служби за віком і станом здоров'я добровольців з ДФТГ, в яких немає відстрочок від призову чи бронювання. При цьому, за словами авторів матеріалу, не зважають на пройдену спеціальну підготовку навідників чи кулеметників і на участь добровольців у мобільних вогневих групах (МВГ), які є по суті ідентичними групам ППО в експериментальному проєкті Міноборони.

Згідно з директивою призов членів ДФТГ мали завершити до 30 травня, проте фактично були мобілізовані одиниці. Тому термін мобілізації добровольців подовжили, а Генштаб проводить службове розслідування щодо "неякісного виконання" директиви, пишуть журналісти.

Добровольці у складі мобільно-вогневих груп разом із військовими зенітно-кулеметних батальйонів ЗСУ та Нацгвардії збивають російські "Шахеди" та інші повітряні цілі під час повітряних атак на Україну.

Добровольців залучать до ППО в Україні: деталі

Кабінет міністрів України 11 червня погодив пропозицію Міністерства оборони щодо залучення до роботи ППО в Україні добровольців з відповідними навичками. Згідно з опублікованим народним депутатом України Олексієм Гончаренком документом, експериментальний проєкт триватиме протягом воєнного стану, але не більше двох років. В його межах дозволять збивати "Шахеди" добровольцям з ДФТГ, що не підлягають мобілізації, пройшли відповідну підготовку й мають про це сертифікат.

Нагадаємо, 8 червня у Військовій службі правопорядку у Збройних Силах України розповіли, що головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський наказав перевірити обставини мобілізації колишнього бойового медика Романа Замрія на блокпості в Чернівецькій області попри наявність відстрочки.

Рекрутер Сил безпілотних систем Петро Конопля в опублікованому 4 червня інтерв'ю розкритикував виплати в ЗСУ. Він зазначив, зарплати військовослужбовців не вистачає що на родину з двома дітьми.