Сирський доручив перевірити обставини мобілізації колишнього бойового медика Романа Замрія

Роман Замрій розповів, що його затримали працівники ТЦК в Чернівецькій області, попри наявність відстрочки. Та три дні утримували у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

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Про це повідомили у Військовій службі правопорядку у Збройних Силах України.

В дописі зазначено, що, відповідно до рішення Головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського Військовою службою правопорядку у ЗСУ проводиться перевірка обставин, які нібито мали місце під час уточнення військово-облікових даних громадянина Романа Замрія у Чернівецькій області, та були ним викладені у публікації в соцмережах.

"Перевірка триває. Вразі, якщо факти перевищення посадовими особами ТЦК повноважень підтвердяться, відповідні матеріали будуть передані до правоохоронних органів для належної правової оцінки відповідно до чинного законодавства України", — повідомили у службі.

Справа бойового медика Романа Замрія

Колишній бойовий медик Роман Замрій розповів, що його затримали працівники ТЦК, попри наявність відстрочки. За словами Замрія, інцидент стався 4 червня неподалік Хотина у Чернівецькій області. Його зупинили на блокпосту та три дні утримували у ТЦК. В той же час у ТЦК стверджують, що протиправних дій стосовно громадянина не було, а вони діяли в межах закону.

Романа Замрія указом президента від 22 січня 2024 року було нагороджено орденом "За заслуги" ІІІ ступеня Фото: Соцмережi

Замрій розповідав, що на порозі військкомату в нього забрали телефон. А потім офіцер сказав, що повезе на ВЛК, поки розглядається право медика на відтермінування.

Але на зауваження, що фото документів, які дають право на відтермінування, є в його телефоні, Замрію кілька днів відповідали, що "немає телефону, отже немає документів".

Медик стверджує, що вночі його завезли до кімнати, яка була зачинена на замок.

Замрій заявив, що під час перебування в Чернівецькому ТЦК його тримали в одному приміщенні з майором авіації. Через три дні їх обох відправили до піхотної частини, попри те, що офіцер авіації був приписаний до іншої частини. За словами медика, таких спеціалістів в Україні менше сотні, однак це не врахували. Самого Замрія також не направили до підрозділу, в якому він служив раніше.

Крім цього, чоловік запевняє, що його та майора тримали у ТЦК зачиненими у підвалі, без їжі та води, а також не завжди дозволяли виходити до туалету.

"Ніщо не відрізняло тих три дні від полону в Росії. Дякую, хоч мене не били, бо майора на моїх очах били", — розповів медик.

Нагадаємо, Фокус писав про справу Романа Замрія.

А 4 червня у соцмережах поширилося відео бунту у ТЦК в Києві. Мобілізовані забарикадували двері на збірному пункті й закликали брати палиці, військовослужбовці викликали поліцію.