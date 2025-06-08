Сырский поручил проверить обстоятельства мобилизации бывшего боевого медика Романа Замрия

Роман Замрий рассказал, что его задержали сотрудники ТЦК в Черновицкой области, несмотря на наличие отсрочки. И три дня удерживали в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

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Об этом сообщили в Военной службе правопорядка в Вооруженных Силах Украины.

В заметке указано, что, согласно решению Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Александра Сирского Военной службой правопорядка в ВСУ проводится проверка обстоятельств, которые якобы имели место во время уточнения военно-учетных данных гражданина Романа Замрия в Черновицкой области, и были им изложены в публикации в соцсетях.

"Проверка продолжается. В случае, если факты превышения должностными лицами ТЦК полномочий подтвердятся, соответствующие материалы будут переданы в правоохранительные органы для надлежащей правовой оценки в соответствии с действующим законодательством Украины", — сообщили в службе.

Дело боевого медика Романа Замрия

Бывший боевой медик Роман Замрий рассказал, что его задержали сотрудники ТЦК, несмотря на наличие отсрочки. По словам Замрия, инцидент произошел 4 июня неподалеку Хотина в Черновицкой области. Его остановили на блокпосту и три дня удерживали в ТЦК. В то же время в ТЦК утверждают, что противоправных действий в отношении гражданина не было, а они действовали в рамках закона.

Роман Замрия указом президента от 22 января 2024 года был награжден орденом "За заслуги" III степени Фото: Соцсети

Замрий рассказывал, что на пороге военкомата у него забрали телефон. А потом офицер сказал, что повезет на ВВК, пока рассматривается право медика на отсрочку.

Но на замечание, что фото документов, которые дают право на отсрочку, есть в его телефоне, Замрию несколько дней отвечали, что "нет телефона, значит нет документов".

Медик утверждает, что ночью его завезли в комнату, которая была закрыта на замок.

Замрий заявил, что во время пребывания в Черновицком ТЦК его держали в одном помещении с майором авиации. Через три дня их обоих отправили в пехотную часть, несмотря на то, что офицер авиации был приписан к другой части. По словам медика, таких специалистов в Украине меньше сотни, однако это не учли. Самого Замрия также не направили в подразделение, в котором он служил ранее.

Кроме этого, мужчина уверяет, что его и майора держали в ТЦК закрытыми в подвале, без еды и воды, а также не всегда позволяли выходить в туалет.

"Ничто не отличало тех три дня от плена в России. Спасибо, хоть меня не били, потому что майора на моих глазах били", — рассказал медик.

Напомним, Фокус писал о деле Романа Замрия.

А 4 июня в соцсетях распространилось видео бунта в ТЦК в Киеве. Мобилизованные забаррикадировали двери на сборном пункте и призывали брать палки, военнослужащие вызвали полицию.