Оплата до 100 тисяч гривень: в Україні дозволили добровольцям збивати "Шахеди", деталі

Кабінет міністрів України погодив залучення до роботи протиповітряної оборони членів воєнізованих формувань та добровольчих формувань територіальних громад. Добровольці з відповідними навичками зможуть збивати російські "Шахеди" та отримувати за це грошове забезпечення до 100 000 гривень на місяць.

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Про погодження Кабміном пропозиції Міністерства оборони повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук 11 червня.

За його словами, уряд затвердив порядок реалізації експериментального проєкту, який триватиме протягом дії воєнного стану, проте не довше двох років.

В його межах до роботи ППО в Україні залучать добровольців з відповідними льотними навичками чи кваліфікацією для відбиття російських повітряних атак.

Добровольці допомагатимуть збивати ворожі дрони під час повітряних атак росіян Фото: скриншот

ППО в Україні посилять добровольцями: деталі проєкту

Народний депутат Олексій Гончаренко розповів докладніше про проєкт Кабміну для посилення захисту від дронів.

Він повідомив, що до груп ППО зможуть долучатися члени добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ), що не підлягають мобілізації та пройшли відповідну підготовку й мають сертифікат.

Учасники груп ППО зможуть:

виявляти, супроводжувати та збивати ворожі повітряні цілі;

використовувати для відбиття російських атак дрони, літаки та особисту зброю;

отримувати від Збройних сил України техніку, озброєння та боєприпаси;

використовувати для ліквідації російських БпЛА власні автівки та обладнання.

Групи добровольців організаційно підпорядковуватимуться Силам територіальної оборони, а оперативно — командуванню Повітряних сил ЗСУ.

Учасники груп ППО зможуть отримувати з місцевих бюджетів до 100 000 грн на місяць — пропорційно до участі у відбитті російських атак.

Нагадаємо, військовослужбовець із підрозділу, який спеціалізується на протиповітряних дронах, розповів Фокусу про головну проблему ППО в Україні. За його словами, волонтери в достатній кількості постачають війську ефективні проти "Шахедів" дрони-перехоплювачі, проте підрозділам не вистачає особового складу для їх застосування.

Український волонтер і блогер Сергій Стерненко з посиланням на слова військовослужбовців 10 червня заявляв, що бійцям ППО не дають збивати "Шахеди" дронами-перехоплювачами.