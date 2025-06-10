"Шахеди" потрібно бити дронами, а не кулеметами: військовий назвав головну проблему ППО

Українські військові можуть ефективніше збивати ударні безпілотники “Шахед”, використовуючи дрони-перехоплювачі — але нікому їх запускати.

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Відомий волонтер Сергій Стерненко порушив це питання 10 червня, поскаржившись на те, що пілотам FPV-дронів не дозволяють перехоплювати "Шахеди". Незабаром ситуацію Фокусу за умови анонімності прокоментував український військовослужбовець із підрозділу, який спеціалізується на протиповітряних дронах.

Кулемети не дістають "Шахеди"

За його словами, зараз Сили оборони України збивають російські розвідувальні БПЛА, а також мають засоби, які дозволяють ефективно уражати "Шахеди". Такі дрони-перехоплювачі постачаються в достатній кількості, хоча поки тільки через волонтерів.

Головна проблема полягає у тому, що командири нижчої ланки, безпосередньо залучені до бойових дій, не можуть сформувати навіть один або два розрахунки, які будуть виключно збивати "Шахеди" зенітними дронами через відсутність особового складу.

"Ми можемо це зробити й довести ефективність перехоплювачів "Шахедів" на практиці, але не можемо запустити процес. Я на 100% впевнений, що ця проблема виникає не тільки в моєму підрозділі, а абсолютно у всіх підрозділах Збройних сил, де, умовно, на гарних папірцях вже давно сформовані батареї зенітних ППО", – каже військовослужбовець.

За його словами, мобільні вогневі групи з кулеметами стали менш ефективними, тому що ворог вчиться і адаптується, але командування часто не враховує цей фактор. Зрештою "Шахеди" почали літати на висоті від 2 км, і дістати їх кулеметними чергами майже нереально.

"Кулемет повністю втратив свою актуальність, особисто я не бачу його засобом для перехоплення "Шахедів". Але чому їх досі застосовують? Тому що простіше робити гарні папірці. Можна просто посадити двох людей на пікап з кулеметом, показати, як він перезаряджається, відправити десь у поле – і хай стріляють у небо для гарних звітів. Такий менталітет нашого військового керівництва", – зазначив боєць.

Мобільна вогнева група з кулеметом та прожектором полює на "Шахеди" Фото: МВС України

Дрони є, пілотів — немає

Нестача особового складу – це системна проблема Збройних сил загалом, яка стосується кадрових рішень. Наприклад, при мобілізації ТЦК не звертають увагу на освіту людини і чим вона займалася у цивільному житті, а відправляють її у піхоту. Можливо, згодом мобілізований зможе перевестися у нелінійні підрозділи, але такі випадки надзвичайно рідкісні. Через це Сили оборони страждають від відсутності висококваліфікованих спеціалістів, які можуть принести до армії щось нове.

"Можемо згадати 2022 рік. Початок повномасштабного вторгнення, коли завдяки цивільним фахівцям з IT, фотографам, весільним операторам дронів ми створили одне з найсильніших у світі військових формувань, що вміє працювати з безпілотними системами будь-якого типу і застосовувати їх на вкрай високому рівні, до якого дійшов плюс-мінус наш противник, але більше — жодна армія на Землі. Це не заслуга Збройних сил, це не заслуга кадрових військових, це заслуга весільних операторів", – підкреслив співрозмовник.

Військовий поділився, що його підрозділ є одним з найефективніших в Україні і один з найпрофесійніших. При цьому там служать виключно вихідці з піхоти, які якимось чином змогли перевестися і об’єднати зусилля. Однак наразі підрозділ не може розвиватися далі, бо не отримує висококваліфікованих фахівців, адже їх здебільшого відправляють у піхоту.

Зараз навчений і досвідчений оператор FPV-дрона не може перевестися до тилової частини, щоб збивати "Шахеди" за допомогою перехоплювачів у складі мобільної групи ППО. Практика показує, що пілота ніхто не відпустить з підрозділу, який працює на передньому краї.

Український військовий готує FPV-дрон до запуску Фото: Getty Images

Як залучити людей до знищення "Шахедів"

На думку військового, щоб посилити протиповітряну оборону за допомогою дронів-перехоплювачів, потрібно залучати до ЗСУ цивільних і давати їм гарантії, що вони будуть працювати виключно у МВГ і збивати "Шахеди" і не будуть переведені у бойові частини на фронті. Ще краще – давати людям долучатися до Сил оборони, щоб прикривати саме ті міста, де вони живуть.

"У цих людей буде надзвичайно велика мотивація навчатися, працювати і збивати "Шахеди". Але, на жаль, ми говоримо про якісь утопічні речі, які в нашій армії, на жаль, ніколи втілені не будуть", – припустив військовослужбовець.

Ситуацію можна покращити, якщо запровадити у Збройних силах контракти, за умовами яких громадяни гарантовано працюватимуть виключно у сфері ППО. Військовий певен, що у такому випадку черги до ТЦК будуть величезні, і мобільні групи із дронами-перехоплювачами "Шахедів" сформуються дуже швидко і покажуть хороші результати щодо знищення ворожих БПЛА. Далі їм потрібно буде лише постійно підвищувати свій професійний рівень у конкретній сфері, відпрацьовувати навички, набиратися досвіду.

"Реально було б круто створити особливий контракт на кшталт як для військовослужбовців 18-24 років, де люди б могли б прикривати свої міста. Я знаю купу адекватних людей, які готові мобілізуватися, але не хочуть цього робити через те, що армія – це суцільний обман, на жаль, і ніхто тобі нічого не хоче гарантувати. Тебе тільки залучають для того, щоб десь обдурити, перекинути, розформувати і так далі", – висловився захисник України.

Раніше військовий експерт Олександр Коваленко закликав змінити роботу МВГ через нову тактику застосування "Шахедів". На його думку, групам окрім кулеметів варто мати хоча б один ПЗРК і ЗУ-23-2.