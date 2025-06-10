"Шахеды" нужно бить дронами, а не пулеметами: военный назвал главную проблему ПВО

Украинские военные могут эффективнее сбивать ударные беспилотники "Шахед", используя дроны-перехватчики — но некому их запускать.

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Известный волонтер Сергей Стерненко поднял этот вопрос 10 июня, пожаловавшись на то, что пилотам FPV-дронов не разрешают перехватывать "Шахеды". Вскоре ситуацию Фокусу на условиях анонимности прокомментировал украинский военнослужащий из подразделения, которое специализируется на противовоздушных дронах.

Пулеметы не достают "Шахеды"

По его словам, сейчас Силы обороны Украины сбивают российские разведывательные БПЛА, а также имеют средства, которые позволяют эффективно поражать "Шахеды". Такие дроны-перехватчики поставляются в достаточном количестве, хотя пока только через волонтеров.

Главная проблема заключается в том, что командиры низшего звена, непосредственно вовлеченные в боевые действия, не могут сформировать даже один или два расчета, которые будут исключительно сбивать "Шахеды" зенитными дронами из-за отсутствия личного состава.

"Мы можем это сделать и доказать эффективность перехватчиков "Шахедов" на практике, но не можем запустить процесс. Я на 100% уверен, что эта проблема возникает не только в моем подразделении, а абсолютно во всех подразделениях Вооруженных сил, где, условно, на хороших бумажках уже давно сформированы батареи зенитных ПВО", — говорит военнослужащий.

По его словам, мобильные огневые группы с пулеметами стали менее эффективными, потому что враг учится и адаптируется, но командование часто не учитывает этот фактор. В конце концов "Шахеды" начали летать на высоте от 2 км, и достать их пулеметными очередями почти нереально.

"Пулемет полностью потерял свою актуальность, лично я не вижу его средством для перехвата "Шахедов". Но почему их до сих пор применяют? Потому что проще делать красивые бумажки. Можно просто посадить двух людей на пикап с пулеметом, показать, как он перезаряжается, отправить куда-то в поле — и пусть стреляют в небо для красивых отчетов. Такой менталитет нашего военного руководства", — отметил боец.

Мобильная огневая группа с пулеметом и прожектором охотится на "Шахеды" Фото: мвд Украiни

Дроны есть, пилотов — нет

Нехватка личного состава — это системная проблема Вооруженных сил в целом, которая касается кадровых решений. Например, при мобилизации ТЦК не обращают внимание на образование человека и чем он занимался в гражданской жизни, а отправляют его в пехоту. Возможно, впоследствии мобилизованный сможет перевестись в нелинейные подразделения, но такие случаи чрезвычайно редки. Поэтому Силы обороны страдают от отсутствия высококвалифицированных специалистов, которые могут принести в армию что-то новое.

"Можем вспомнить 2022 год. Начало полномасштабного вторжения, когда благодаря гражданским специалистам по IT, фотографам, свадебным операторам дронов мы создали одно из сильнейших в мире военных формирований, умеющее работать с беспилотными системами любого типа и применять их на крайне высоком уровне, до которого дошел плюс-минус наш противник, но больше — ни одна армия на Земле. Это не заслуга Вооруженных сил, это не заслуга кадровых военных, это заслуга свадебных операторов", — подчеркнул собеседник.

Военный поделился, что его подразделение является одним из самых эффективных в Украине и один из самых профессиональных. При этом там служат исключительно выходцы из пехоты, которые каким-то образом смогли перевестись и объединить усилия. Однако сейчас подразделение не может развиваться дальше, потому что не получает высококвалифицированных специалистов, ведь их в основном отправляют в пехоту.

Сейчас обученный и опытный оператор FPV-дрона не может перевестись в тыловую часть, чтобы сбивать "Шахеды" с помощью перехватчиков в составе мобильной группы ПВО. Практика показывает, что пилота никто не отпустит из подразделения, которое работает на переднем крае.

Украинский военный готовит FPV-дрон к запуску Фото: Getty Images

Как привлечь людей к уничтожению "Шахедов"

По мнению военного, чтобы усилить противовоздушную оборону с помощью дронов-перехватчиков, нужно привлекать в ВСУ гражданских и давать им гарантии, что они будут работать исключительно в МВГ и сбивать "Шахеды" и не будут переведены в боевые части на фронте. Еще лучше — давать людям участвовать в Силах обороны, чтобы прикрывать именно те города, где они живут.

"У этих людей будет чрезвычайно большая мотивация учиться, работать и сбивать "Шахеды". Но, к сожалению, мы говорим о каких-то утопических вещах, которые в нашей армии, к сожалению, никогда воплощены не будут", — предположил военнослужащий.

Ситуацию можно улучшить, если ввести в Вооруженных силах контракты, по условиям которых граждане гарантированно будут работать исключительно в сфере ПВО. Военный уверен, что в таком случае очереди в ТЦК будут огромные, и мобильные группы с дронами-перехватчиками "Шахедов" сформируются очень быстро и покажут хорошие результаты по уничтожению вражеских БПЛА. Далее им нужно будет только постоянно повышать свой профессиональный уровень в конкретной сфере, отрабатывать навыки, набираться опыта.

"Реально было бы круто создать особый контракт вроде как для военнослужащих 18-24 лет, где люди бы могли бы прикрывать свои города. Я знаю кучу адекватных людей, которые готовы мобилизоваться, но не хотят этого делать из-за того, что армия — это сплошной обман, к сожалению, и никто тебе ничего не хочет гарантировать. Тебя привлекают только для того, чтобы где-то обмануть, перебросить, расформировать и так далее", — высказался защитник Украины.

Ранее военный эксперт Александр Коваленко призвал изменить работу МВГ из-за новой тактики применения "Шахедов". По его мнению, группам кроме пулеметов стоит иметь хотя бы один ПЗРК и ЗУ-23-2.