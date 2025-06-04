Бить "шахеды" по-новому: как изменить тактику мобильных групп, чтобы противостоять дронам РФ

Related video

Про ночной налет Shahed-136 на Одессу и не только…

Налет на Одессу дронов-камикадзе Shahed-136 в ночь на 3 июня осуществлялся на высотках, недоступных для мобильных огневых групп, вооруженных лишь стрелковым вооружением.

На город заходило 15 дронов-камикадзе на высотах 3 км. Это уже становится стандартом для РОВ в ходе атак на город. В результате, МОГ, вооруженные лишь ДШК или даже Browning M2, попросту не дотягивались на таких высотах до дронов.

Судя по всему, следует серьезно рассматривать переход МОГ на совсем иную штатную комплектацию, а именно — иметь как минимум одну трубу ПЗРК и применение ЗУ-23-2, тем более, что у нас в Одессе проводится очень даже неплохой апгрейд для ЗУшек.

Разумеется, решений для противодействия Shahed-136 на таких высотах достаточно, вопрос в комплексном подходе, от креативного до дорого и действенного в 90% случаев. Нет какого-то одного решения, есть комплекс. Одни только МОГ — не решение. Одни только дроны-перехватчики — не решение. Одни только РЭБ — не решение. Одни только ЗРК — не решение. Одна только легкая, турбовинтовая авиация, которой и так нет — не решение.

Важно

"Шахеды" эволюционируют: Игнат рассказал, как Силы обороны сбивают вражеские БПЛА и что держат в тайне

Качественное, высокоэффективное противодействие террору посредством Shahed-136 становится все более комплексной задачей. Угрозы 2022, 2023 и даже 2024 — ничто, по сравнению с тем, с чем мы встречаемся в 2025 году. И очень важно создавать и, я бы даже сказал, строить этот комплекс щита ПВО — это не только задача ВС ВСУ, но и местных властей. Причем в данном случае я имею в виду не только Одессу и область, а всю Украину.

Только в тесном, здравом, рациональном взаимодействии возможно реализовать комплекс мер противодействия, которые дронам-камикадзе будет обойти крайне сложно.

Между тем всего 3 дня июня, а РОВ, применив 552 дрона-камикадзе Shahed-136 по Украине, уже имеют эффективность 21% или 118 попаданий. То есть рост по сравнению с маем — +5%.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно