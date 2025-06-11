Оплата до 100 тысяч гривен: в Украине разрешили добровольцам сбивать "Шахеды", детали

Кабинет министров Украины согласовал привлечение к работе противовоздушной обороны членов военизированных формирований и добровольческих формирований территориальных громад. Добровольцы с соответствующими навыками смогут сбивать российские "Шахеды" и получать за это денежное обеспечение до 100 000 гривен в месяц.

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О согласовании Кабмином предложения Министерства обороны сообщил постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук 11 июня.

По его словам, правительство утвердило порядок реализации экспериментального проекта, который продлится в течение действия военного положения, однако не дольше двух лет.

В его рамках к работе ПВО в Украине привлекут добровольцев с соответствующими летными навыками или квалификацией для отражения российских воздушных атак.

Добровольцы будут помогать сбивать вражеские дроны во время воздушных атак россиян Фото: скриншот

ПВО в Украине усилят добровольцами: детали проекта

Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал подробнее о проекте Кабмина для усиления защиты от дронов.

Он сообщил, что в группы ПВО смогут участвовать члены добровольческих формирований территориальных громад (ДФТГ), которые не подлежат мобилизации, прошли соответствующую подготовку и имеют сертификат.

Участники групп ППО смогут:

выявлять, сопровождать и сбивать вражеские воздушные цели;

использовать для отражения российских атак дроны, самолеты и личное оружие;

получать от Вооруженных сил Украины технику, вооружение и боеприпасы;

использовать для ликвидации российских БПЛА собственные машины и оборудование.

Группы добровольцев организационно будут подчиняться Силам территориальной обороны, а оперативно — командованию Воздушных сил ВСУ.

Участники групп ПВО смогут получать из местных бюджетов до 100 000 грн в месяц — пропорционально участию в отражении российских атак.

Напомним, военнослужащий из подразделения, которое специализируется на противовоздушных дронах, рассказал Фокусу о главной проблеме ПВО в Украине. По его словам, волонтеры в достаточном количестве поставляют войску эффективные против "Шахедов" дроны-перехватчики, однако подразделениям не хватает личного состава для их применения.

Украинский волонтер и блогер Сергей Стерненко со ссылкой на слова военнослужащих 10 июня заявлял, что бойцам ПВО не дают сбивать "Шахеды" дронами-перехватчиками.