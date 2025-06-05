Зарплата бійця 20 тисяч, а охоронця в АТБ — 25: у СБС розкритикували виплати в ЗСУ (відео)

Україна може розв'язати проблеми мобілізації та рекрутингу, якщо зверне увагу на зарплату військовослужбовців, яка менша, ніж у людей в цивільному житті. Виплат від держави не вистачає на родину з двома дітьми, і це відвертає бажаючих долучитись до війська, вважає рекрутер Сил безпілотних систем Збройних сил України.

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Про те, як можна допомогти мобілізації в Україні, рекрутер СБС, у минулому — морпіх та бойовий медик, Петро Конопля розповів проєкту "Донбас. Реалії".

Мобілізація в Україні - Петро Конопля про зарплати військових див. з 22:41

Рекрутер описав, як він проводить співбесіди з людьми, які бажають приєднатись до СБС, як ці люди вперше зустрічаються з військом і виявляють, що можна було "не боятися". Після цього Конопля відповів на питання, що ж потрібно зробити, щоб українці не тікали, щоб не було примусу та "бусифікації", щоб "вони прийшли до рекрутингових центрів". Військовий розповів про чоловіка, який приходив записуватись в армію і казав, що зарплата, яку йому обіцяє держава, удвічі менша від тієї, яку він заробляв у цивільному житті. Умовно, в ЗСУ платитимуть 20 тис. грн, а раніше він заробляв 50 тис. На відео чути, як рекрутер пропонує підняти рівень виплат для бійців, щоб сприяти поповненню війська.

"Державі треба змінити суму грошового забезпечення, бо мені іноді соромно. Державі має бути соромно, що військовий отримує 20 тис., а охоронець в АТБ — 25", — сказав Петро Конопля.

Крім того, рекрутер уточнив, що люди, які збираються рекрутуватись, наприклад, у СБС, спершу мають зрозуміти, що це за рід військ і чим він займається. З його слів, їх часто плутають з "Лінією дронів" у Сухопутних військах (наприклад, з полком Роберта Бровді "Мадяра" чи К2). Конопля пояснив, що СБС б'є ворога на дальніх територіях, знищуючи склади боєкомплекту й техніки, а "Лінія дронів" — на оперативному рівні, щоб "швидко вирішувати хід бою".

Мобілізація в Україні — деталі

Зазначимо, 2 червня заступник начальника 4 центру рекрутингу Сил тероборони ЗСУ Ігор Швайка заявив, що в умовах повномасштабної війни усі придатні громадяни України повинні мобілізуватись та служити в армії. Крім того, він критично відгукнувся про ситуацію, коли батьки вивозять за кордон юнаків віком 16-17 років, щоб вберегти їх від призову та обліку у терцентрах комплектування.

Тим часом з'явилась інформація від Міністерства освіти й науки України, яке перевіряло успішність аспірантів 2022-2023 року вступу. Зі слів заступника глави МОНУ Михайла Винницького, через різні причини відрахували майже третину усіх, хто став здобувачем наукового ступеня у перші роки війни й отримав захист від мобілізації.

Раніше Фокус публікував інші заяви Петра Коноплі, які стосувались різних проблем під час війни. Наприклад, у серпні 2024 року боєць оголосив голодування через погані умови у медичному закладі.

Нагадуємо, 5 червня у соцмережі з'явились кадри з ТЦК у Києві, у якому "збунтувались" чоловіки, мобілізовані на захист країни.