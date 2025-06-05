Зарплата бойца 20 тысяч, а охранника в АТБ — 25: в СБС раскритиковали выплаты в ВСУ (видео)

Украина может решить проблемы мобилизации и рекрутинга, если обратит внимание на зарплату военнослужащих, которая меньше, чем у людей в гражданской жизни. Выплат от государства не хватает на семью с двумя детьми, и это не привлекает желающих присоединиться к армии, считает рекрутер Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины.

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О том, как можно помочь мобилизации в Украине, рекрутер СБС, в прошлом — морпех и боевой медик, Петр Конопля рассказал проекту "Донбасс. Реалии".

Мобилизация в Украине — Петр Конопля о зарплатах военных см. с 22:41

Рекрутер описал, как он проводит собеседования с людьми, желающими присоединиться к СБС, как эти люди впервые встречаются с армией и обнаруживают, что можно было "не бояться". После этого Конопля ответил на вопрос, что же нужно сделать, чтобы украинцы не бежали, чтобы не было принуждения и "бусификации", чтобы "они пришли в рекрутинговые центры". Военный рассказал о мужчине, который приходил записываться в армию и говорил, что зарплата, которую ему обещает государство, вдвое меньше той, которую он зарабатывал в гражданской жизни. Условно, в ВСУ будут платить 20 тыс. грн, а раньше он зарабатывал 50 тыс. На видео слышно, как рекрутер предлагает поднять уровень выплат для бойцов, чтобы способствовать пополнению армии.

"Государству надо изменить сумму денежного обеспечения, потому что мне иногда стыдно. Государству должно быть стыдно, что военный получает 20 тыс., а охранник в АТБ — 25", — сказал Петр Конопля.

Кроме того, рекрутер уточнил, что люди, которые собираются рекрутироваться, например, в СБС, сначала должны понять, что это за род войск и чем он занимается. По его словам, их часто путают с "Линией дронов" в Сухопутных войсках (например, с полком Роберта Бровди "Мадьяра" или К2). Конопля объяснил, что СБС бьет врага на дальних территориях, уничтожая склады боекомплекта и техники, а "Линия дронов" — на оперативном уровне, чтобы "быстро решать ход боя".

Мобилизация в Украине — детали

Отметим, 2 июня заместитель начальника 4 центра рекрутинга Сил теробороны ВСУ Игорь Швайка заявил, что в условиях полномасштабной войны все годные граждане Украины должны мобилизоваться и служить в армии. Кроме того, он критически отозвался о ситуации, когда родители вывозят за границу юношей в возрасте 16-17 лет, чтобы уберечь их от призыва и учета в терцентрах комплектования.

Между тем появилась информация от Министерства образования и науки Украины, которое проверяло успешность аспирантов 2022-2023 года поступления. По словам заместителя главы МОНУ Михаила Винницкого, по разным причинам отчислили почти треть всех, кто стал соискателем ученой степени в первые годы войны и получил защиту от мобилизации.

Ранее Фокус публиковал другие заявления Петра Конопли, которые касались различных проблем во время войны. Например, в августе 2024 года боец объявил голодовку из-за плохих условий в медицинском учреждении.

Напоминаем, 5 июня в соцсети появились кадры с ТЦК в Киеве, в котором "взбунтовались" мужчины, мобилизованные на защиту страны.