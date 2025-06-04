"Аномально много": в Минобразования проверили аспирантов и назвали количество отчисленных

Министерство образования и науки проводит итоги проверки аспирантов, поступивших в аспирантуру в первые годы вторжения Российской Федерации и начала мобилизации. Из университетов отчислили почти треть соискателей PhD будущих ученых, заявили в ведомстве. Проверки начались из-за необычного роста количества желающих в 2022-23 годах, когда люди хотели получить отсрочку от мобилизации.

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Об итогах проверок украинских аспирантов заместитель глав Минобразования Михаил Винницкий рассказал в комментарии "24 каналу".

Винницкий пообщался с медиа 3 июня. Журналисты расспросили чиновника о ситуации с аспирантами, количество которых стало "аномально большим" в первые годы российского вторжения. Поступающие в аспирантуру пытались таким образом избежать мобилизации, и Минобразования инициировало проверку, чтобы выяснить, учатся они или нет. Согласно данным МОНУ, в 2023 году было 18 тыс. поступающих, а по состоянию на май 2025 года отчислили почти треть, говорится в статье. При этом чиновник отметил, что причины отчисления могли быть разными. В одних случаях речь шла о результатах проверки, в других — о решении руководителей университета.

"Знаю, что примерно 4 — 5 тысяч уже не являются аспирантами по разным причинам. Их отчислили в этом году", — сказал Винницкий.

По словам замглавы Минобразования, в некоторых случаях учебные заведения принимают самостоятельные решения относительно соискателей научной степени. Например, если не выполняются требования образовательной программы, нет статей, не проводятся исследования. Винницкий вспомнил Луцкий национальный технический университет: в мае там избавились от 1 тыс. аспирантов. Не ясно, входит ли это число в 4-5 тысячами соискателей PhD, о которых упомянул замминистра. Также он не уточнил пропорцию мужчин/женщин в общей массе отчисленных.

Аспирантура в Украине — детали

Отметим, Фокус писал об украинских аспирантах, количество которых увеличилось после объявления мобилизации и возможности получения отсрочки в связи с обучением. В апреле 2025 года экс-нардеп Михаил Томенко заявил, что из-за "злоупотребления" аспирантурой Минобразования ввело новые требования: например, ВНО по английскому языку на третьем году получения PhD. Согласно данным политика, в течение трех лет из аспирантуры отчислили три тысячи аспирантов.

Между тем летом 2024 года Винницкий сообщил, что 90% поступающих на аспирантуру в текущем году составляли мужчины, которые, по его мнению, пытались получить отсрочку от мобилизации. В то же время, именно тогда парламентарии ввели новые ограничения: право на отсрочку предоставили только тем, кто поступил на бюджет и на очное обучение.

Напоминаем, в апреле Фокус собрал информацию о правилах поступления в аспирантуру и возможности избежать мобилизации.