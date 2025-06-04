"Аномально багато": в Міносвіти перевірили аспірантів та назвали кількість відрахованих

Міністерство освіти й науки проводить оголосило підсумки перевірки аспірантів, які вступили до аспірантури у перші роки вторгнення Російської Федерації та початку мобілізації. З університетів відрахували майже третину здобувачів PhD, заявили у відомстві. Перевірки почались через незвичне зростання кількості бажаючих у 2022-23 роках, коли люди хотіли отримати відстрочку від мобілізації.

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Про підсумки перевірок українських аспірантів заступник глав Міносвіти Михайло Винницький розповів у коментарі "24 каналу".

Вінницький поспілкувався з медіа 3 червня. Журналісти розпитали посадовця про ситуацію з аспірантами, кількість яких стала "аномально велика" у перші роки російського вторгнення. Вступники в аспірантуру намагались таким чином уникнути мобілізації, і Міносвіти ініціювало перевірку, щоб з'ясувати, навчаються вони чи ні. Згідно з даними МОНУ, у 2023 році було 18 тис. вступників, а станом на травень 2025 року відрахували майже третину, ідеться у статті. При цьому посадовець наголосив, що причини відрахування могли бути різними. У одних випадках ішлося про результати перевірки, в інших — про рішення керівників університету.

"Знаю, що приблизно 4 – 5 тисяч вже не є аспірантами з різних причин. Їх відрахували цьогоріч", — сказав Винницький.

Зі слів заступник глави Міносвіти, у деяких випадках навчальні заклади приймають самостійні рішення щодо здобувачів наукового ступеня. Наприклад, якщо не виконуються вимоги освітньої програми, немає статей, не проводяться дослідження. Винницький згадав Луцький національний технічний університет: у травні там позбулись 1 тис. аспірантів. Не ясно, чи входить це число у 4-5 тисячами здобувачів PhD, про яких згадав заступник міністра. Також він не уточнив пропорцію чоловіків/жінок у загальній масі відрахованих.

Аспірантура в Україні — деталі

Зазначимо, Фокус писав про українських аспірантів, кількість яких побільшала після оголошення мобілізації та можливості отримання відстрочки у зв'язку з навчанням. У квітні 2025 року екснардеп Михайло Томенко заявив, що через "зловживання" аспірантурою Міносвіти запровадило нові вимоги: наприклад, ЗНО з англійської мови на третьому році здобуття PhD. Згідно з даними політика, протягом трьох років з аспірантури відрахували три тисячі аспірантів.

Тим часом влітку 2024 року Винницький повідомив, що 90% вступників на аспірантуру у поточному році становили чоловіки, які, на його думку, намагались отримати відстрочку від мобілізації. Водночас, саме тоді парламентарі запровадили нові обмеження: право на відстрочку надали лише тим, хто вступив на бюджет і на очне навчання.

Нагадуємо, у квітні Фокус зібрав інформацію про правила вступу до аспірантури та можливості уникнути мобілізації.