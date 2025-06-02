"Каждый должен служить": офицер ТрО назвал вывоз родителями юношей в возрасте около 16-17 лет за границу "побегом"

Заместитель начальника 4 центра рекрутинга Сил территориальной обороны ВСУ и политик Игорь Швайка заявил, что в Украине должны служить все из-за угрозы со стороны России: он рассказал, что наблюдал "истерику", когда матери вывозят своих детей в возрасте около 16-17 лет за границу в попытках предотвратить их мобилизацию. Военный приравнял это к тому, как "крысы бегут с корабля".

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Об этом военный и политик рассказал во время интервью каналу "Откровенно".

"Я даже не буду комментировать истерику, я слышал несколько раз, как там мамы своих детей вывозят, чуть ли не 16-17 лет, готовятся жить за границей... Давайте откровенно: это же побег? Да? Да, это побег. Если ты готовишься к тому, чтобы твой сын не пошел служить, его заблаговременно, до наступления мобилизационного возраста, вывозишь за границу, ты убегаешь. Просто убегаешь из страны. Как крысы убегают с корабля, чтобы спастись", — заявил Швайка.

При этом, как прокомментировал видео пророссийский блогер Анатолий Шарий, старшие сыновья Швайки якобы находятся за границей, в Испании. Однако официального подтверждения этого факта в сети нет.

Журналистка в начале разговора озвучила данные по мобилизационному ресурсу России, обнародованные накануне в СМИ о том, что 1000-1200 россиян каждый день мобилизуются. Также она процитировала данные Службы внешней разведки Украины, которые свидетельствуют о том, что Россия не собирается останавливать войну, спросив у Швайки, "критическая ли это для Украины оценка".

На это военный, что информация соответствует действительности, обратив внимание на то, что важным вопросом является то, что сейчас делают сами украинцы для того, чтобы защитить свое государство.

"Наша задача — сделать так, чтобы минусовать врага больше, чем он может поставить себе в строй", — утверждает Швайка.

При этом офицер ТрО отмечает, что в Украине все должны воевать.

"Учитывая, что война надолго, каждый будет служить. Соответственно, чем раньше ты придешь, тем лучше ты будешь обучен, чем правильнее место для применения своих сил и способностей ты найдешь. Все равно будут служить все, через окопы пройдут все", — отметил военный.

Также Швайка обратил внимание на военную службу для женщин. Он отметил, что сейчас проговаривается такая инициатива и, по его мнению, женщины могут призываться на службу, однако добровольцами с четким определенным сроком службы.

Кроме того, во время интервью Швайка рассказал, что чиновники в Украине также воюют.

Напомним, 2 июня народный депутат от "Слуги народа" Анна Колесник, которая призвала "валить из Украины", сложила мандат.

Также 2 июня заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук заявила, что в Верховной раде регистрируют новый законопроект о национальном сопротивлении.