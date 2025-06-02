Будут учиться и мужчины, и женщины: в ВР регистрируют новый законопроект о национальном сопротивлении

В понедельник, 2 июня, в Верховной Раде регистрируют законопроект об изменениях в законодательство относительно национального сопротивления. В частности, подготовку по защите государства будут проходить разные категории граждан, независимо от пола.

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Об этом сообщила заместитель председателя Офиса президента Ирина Верещук.

"Это — важный шаг к системной готовности всего общества к защите государства", — отметила Ирина Верещук.

Национальное сопротивление: что изменится в законодательстве

Такие изменения планируют внедрить в законодательство о национальном сопротивлении:

подготовку будут проходить различные категорий граждан, с охватом как мужчин, так и женщин;

подготовка будет происходить как добровольно, так и в рамках образовательных программ;

обучение будет проходить на базе Центров подготовки, которые будут развернуты по всей стране;

руководители и инструкторы Центров — ветераны, имеющие боевой опыт.

В частности, центры будут иметь право использовать имущество государственных и местных органов власти, воинских частей, общественных организаций, а также создавать стрельбища и использовать огнестрельное оружие для учебных целей.

"Система подготовки к национальному сопротивлению — это не о войне, это о готовности. Готовность сопротивляться врагу. Готовность защищать и помогать. Готовность побеждать! Нацсопротивление — это о мире. Потому что настоящий мир имеет за спиной силу общества", — подчеркнула Ирина Верещук.

Напомним, Украина запускает сеть Центров национального сопротивления. Фокус разбирался, как они будут работать, кто именно будет проводить подготовку и сколько будет стоить обучение.

Фокус также ранее писал, что заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук 25 мая прошла полный однодневный курс по подготовке граждан к национальному сопротивлению. И рассказала, что получила "очень полезные практические знания".