"Замечательный запас энергии": Ирина Верещук похвасталась пройденным военным курсом (фото)

Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук 25 мая прошла полный однодневный курс по подготовке граждан к национальному сопротивлению. И рассказала, что получила "очень полезные практические знания".

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О военной подготовке Ирина Верещук рассказала на своей странице в Facebook.

Фото: Facebook Ірина Верещук

Ирина Верещук рассказала, как прошла подготовку к национальному сопротивлению Фото: Facebook Ірина Верещук

Заместитель руководителя Офиса президента посетила один из Центров подготовки в Киевской области. По ее словам, на тренинге также были мужчины и женщины разного возраста и профессий. А сама подготовка была очень полезной.

"Очень полезные практические знания плюс замечательный заряд энергии", — заявила Верещук.

Фото: Facebook Ірина Верещук

После курса она заявила, что "убедилась в двух ключевых вещах":

Подобные Центры подготовки должны работать в каждом регионе и в каждой большой громаде. Ведь это вопрос не только обороноспособности, но и национального единства.

Инструкторами должны быть ветераны с реальным боевым опытом. Потому что они могут дать не только знания, но и "ментальную устойчивость", по словам Верещук.

Движение национального сопротивления: что известно

В феврале 2025 года Ирина Верещук рассказывала, что в Украине планируют создать сеть центров подготовки граждан к национальному сопротивлению.

Ирина Верещук еще в феврале говорила, что в Украине планируют создать сеть центров национального сопротивления Фото: Facebook Ірина Верещук

В Министерстве обороны объясняли, что концепция национального сопротивления объединяет усилия военных, гражданских органов власти и граждан в борьбе за независимость Украины. Подготовка граждан к национальному сопротивлению является одной из трех составляющих наряду с территориальной обороной и движением сопротивления.

Напомним, Фокус писал о Центрах национального сопротивления и разбирался, как они будут работать, кто именно будет проводить подготовку и сколько будет стоить обучение.

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле дал поручение создать Центры подготовки украинцев к национальному сопротивлению в каждой области. Их цель — подготовить граждан к отражению агрессии РФ. Ирина Верещук тогда говорила, что подготовка гражданских к противодействию России — это неотъемлемая составляющая обороноспособности Украины и один из факторов сдерживания врага.