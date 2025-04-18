В Украине появятся центры сопротивления России: где они заработают и чему научат гражданских

Центры подготовки украинцев к национальному сопротивлению будут работать в каждой области. Цель военных организаций — подготовить граждан к отражению агрессии РФ.

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Такое поручение дал президент Украины Владимир Зеленский при встрече с представителями гражданского общества, сообщили в Офисе президента Украины (ОП).

Кабинет Министров принял постановление, утверждающее порядок создания и функционирования центров, а также требования к их деятельности.

Силы территориальной обороны скоро утвердят программу подготовки. Инструкторами в них будут прежде всего ветераны российско-украинской войны. Начальников центров выберут областные советы по представлению военных администраций.

По словам заместителя главы ОП Ирины Верещук, подготовка гражданских к противодействию России — это неотъемлемая составляющая обороноспособности Украины и один из факторов сдерживания врага.

"Это также один из драйверов устойчивости и сплоченности общества", — заметила чиновник.

Отметим, что планы о подготовке к созданию таких центров власти озвучивали в феврале текущего года. Тогда в ОП говорили, что готовить население к сопротивлению особенно важно в приграничных с РФ регионах.

"Первый и важнейший этап — это подготовка достаточного количества инструкторов. Здесь мы посмотрим на ветеранов и волонтеров как на источник хороших кадров", — отмечала Верещук.

Напомним, 18 апреля между Украиной и Россией состоялся обмен телами погибших военных. Киев получил 909 тел защитников, в Госдуме РФ заявили о возврате 41 погибшего оккупанта.

В США тем временем требуют, чтобы Украина и Россия подали четкий сигнал о готовности заключить мирное соглашение. В противном случае Вашингтон может отказаться от посредничества.