В Україні з'являться центри опору Росії: де вони запрацюють і чому навчать цивільних

Центри підготовки українців до національного опору працюватимуть у кожній області. Мета військових організацій — підготувати громадян до відбиття агресії РФ.

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Таке доручення дав президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками громадянського суспільства, повідомили в Офісі президента України (ОП).

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, що затверджує порядок створення та функціонування центрів, а також вимоги до їхньої діяльності.

Сили територіальної оборони скоро затвердять програму підготовки. Інструкторами в них будуть насамперед ветерани російсько-української війни. Начальників центрів оберуть обласні ради за поданням військових адміністрацій.

За словами заступниці глави ОП Ірини Верещук, підготовка цивільних до протидії Росії — це невід'ємна складова обороноздатності України та один із чинників стримування ворога.

"Це також один із драйверів стійкості та згуртованості суспільства", — зауважила чиновниця.

Зазначимо, що плани про підготовку до створення таких центрів влада озвучувала в лютому поточного року. Тоді в ОП говорили, що готувати населення до опору особливо важливо в прикордонних із РФ регіонах.

"Перший і найважливіший етап — це підготовка достатньої кількості інструкторів. Тут ми подивимося на ветеранів і волонтерів як на джерело хороших кадрів", — зазначала Верещук.

Нагадаємо, 18 квітня між Україною та Росією відбувся обмін тілами загиблих військових. Київ отримав 909 тіл захисників, у Держдумі РФ заявили про повернення 41 загиблого окупанта.

У США тим часом вимагають, щоб Україна і Росія подали чіткий сигнал про готовність укласти мирну угоду. В іншому разі Вашингтон може відмовитися від посередництва.