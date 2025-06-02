Навчатимуться і чоловіки, і жінки: у ВР реєструють новий законопроєкт про національний спротив

У понеділок, 2 червня, у Верховній Раді реєструють законопроєкт про зміни до законодавства щодо національного спротиву. Зокрема, підготовку із захисту держави проходитимуть різні категорії громадян, незалежно від статі.

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Про це повідомила заступниця голови Офісу президента Ірина Верещук.

"Це – важливий крок до системної готовності всього суспільства до захисту держави", — зазначила Ірина Верещук.

Національний спротив: що зміниться в законодавстві

Такі зміни планують впровадити до законодавства щодо національного спротиву:

підготовку проходитимуть різні категорій громадян, з охопленням як чоловіків, так і жінок;

підготовка відбуватиметься як добровільно, так і у межах освітніх програм;

навчання проходитиме на базі Центрів підготовки, які будуть розгорнуті по всій країні;

керівники та інструктори Центрів – ветерани, які мають бойовий досвід.

Зокрема, центри матимуть право використовувати майно державних і місцевих органів влади, військових частин, громадських організацій, а також створювати стрільбища та використовувати вогнепальну зброю для навчальних цілей.

"Система підготовки до національного спротиву – це не про війну, це про готовність. Готовність чинити опір ворогу. Готовність захищати та допомагати. Готовність перемагати! Нацспротив – це про мир. Бо справжній мир має за спиною силу суспільства", — наголосила Ірина Верещук.

Нагадаємо, Україна запускає мережу Центрів національного спротиву. Фокус розбирався, як вони будуть працювати, хто саме буде проводити підготовку та скільки коштуватиме навчання.

Фокус також раніше писав, що заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук 25 травня пройшла повний одноденний курс із підготовки громадян до національного спротиву. Та розповіла, що отримала "дуже корисні практичні знання".